Visitare la Costa d'Avorio: come arrivare e cosa vedere

Forte del suo primato come continente più esteso del pianeta, l'Africa è una terra ben più sorprendente e variegata di quanto i diari di viaggio tendano a descrivere. Quando si parla di turismo africano, si citano perlopiù l'Egitto e le sue piramidi, le spiagge della Tunisia, la natura selvaggia della Tanzania o la storia del Sudafrica; tuttavia, ci sono altre aree del continente che sono meno frequentate dai turisti europei. Da una parte è un vero peccato, in quanto queste zone meritano sicuramente di essere visitate; dall'altra è anche un vantaggio, perché lascia queste terre libere dall'assedio dei turisti. Uno dei Paesi del continente africano che merita sicuramente una visita è la Costa d'Avorio.

Situata nell'Africa occidentale tra la Liberia e il Ghana, la Costa d'Avorio è ricca di zone costiere, come suggerisce il nome stesso, e quindi di spiagge incantevoli. Ha inoltre il vantaggio di essere uno dei Paesi africani di media estensione: non è grande come il Sudafrica o l'Algeria, rendendo così più facile spostarsi da un luogo all'altro, ma allo stesso tempo non è così piccolo da non poter vantare di una grande varietà di attrazioni. Con il numero di visitatori stranieri in continuo aumento, la Costa d'Avorio è ancora considerata una solida rappresentate della "vera Africa", un aspetto che la rende una destinazione estremamente piacevole da visitare.

Cosa vedere durante un soggiorno in Costa d'Avorio

La Costa d'Avorio vanta ben due capitali. Quella amministrativa, Yamoussoukro, si trova al centro del Paese, mentre quella economica, Abidjan, sorge sulla costa meridionale. Entrambe le città meritano di essere visitate, quindi vale decisamente la pena dare uno sguardo ai requisiti per richiedere un visto per la Costa d'Avorio . Abidjan ospita l'aeroporto internazionale del Paese, quindi conviene iniziare la visita proprio da qui.

Nella città di Abidjan riecheggia l'influenza italiana, a partire dalla Cattedrale di San Paolo, progettata dall'architetto italiano Aldo Spirito. Un'altra opera architettonica situata nel centro della città che porta la firma di un italiano è La Pyramide, il tentativo di Rinaldo Olivieri di rievocare un mercato africano in chiave moderna. Nonostante la struttura abbia visto tempi migliori, rimane tuttavia un esempio incredibile dell'architettura locale, e gran parte dei negozi e ristoranti della città si trovano a breve distanza.

Yamoussoukro , invece, vanta la chiesa più grande al mondo. La Basilica di Nostra Signora della Pace può ospitare fino a 18.000 fedeli ed è stata costruita ispirandosi alla Basilica di San Pietro della Città del Vaticano. La città ospita anche il Palazzo presidenziale, che in realtà non può essere ammirato da vicino, ma bensì solo rimanendo al di là di un lago, divenuto anch'esso famoso per i suoi coccodrilli. I visitatori non possono perdersi la Grande Moschea, un'altra opera architettonica all'interno della quale sono custodite le spoglie del suo architetto, El Hadj Balla.

Parchi nazionali

La Costa d'Avorio conta almeno otto parchi nazionali, ognuno dei quali merita di essere visitato. Quello che molti considerano il principale è l'imponente Parco nazionale Mont Sângbé, che offre viste da sogno dai suoi 700 metri di altezza e ospita numerose specie di animali selvatici tra la vegetazione della savana. Qui potresti incontrare antilopi reali, scimpanzé ed elefanti africani. Tra gli altri parchi, ricordiamo il Parco nazionale di Comoé, sito incluso nell'elenco del patrimonio mondiale dell'UNESCO nonché area che ospita una grande biodiversità.

Come arrivare

Per chi si trova in Europa, il modo migliore per raggiungere la Costa d'Avorio è in aereo, atterrando ad Abidjan. Ci sono collegamenti disponibili dall'aeroporto Ciampino di Roma, tra gli altri; il costo si aggira sugli 800-1.000 €, a seconda del periodo, dell'itinerario e della compagnia aerea, anche se potresti trovare offerte migliori guardandoti in giro. Una volta giunti ad Abidjan, il mezzo migliore per spostarti è l'auto, noleggiabile direttamente in aeroporto. Yamoussoukro dista circa tre ore d'auto dall'altra capitale, mentre gli spostamenti verso la parte settentrionale del Paese richiedono gran parte della giornata, a meno che non si scelga Yamoussoukro come base per i propri spostamenti.

I trasporti pubblici in Costa d'Avorio sono piuttosto disomogenei: le città principali hanno un servizio decisamente eccellente, ma spostarti tra le varie città può risultare stressante e richiedere molto tempo. Tuttavia, se viaggi leggero, scegliere il trasporto pubblico potrebbe rivelarsi un ottimo modo per ammirare da vicino le vaste aree rurali ivoriane.