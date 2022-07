Criptovalute: perché affidarsi a KuCoin?

In Italia stanno emergendo sempre più piattaforme di scambio di criptovalute. Pertanto, non è sempre facile fare una scelta poiché le offerte variano da una piattaforma all'altra. Inoltre, non è facile capire di chi fidarsi. La criptovaluta è un bene di tipo digitale che viene utilizzato come modalità di scambio e trasferito attraverso codici criptati, non comprensibili a eventuali hacker. In questo articolo, parleremo di criptovalute, del tipo di investimento e di KuCoin, uno dei broker più popolari sul mercato.

Cosa sono le criptovalute?

Bitcoin, Ethereum, Ripple e Litecoin sono considerati un’ottima valuta da scambiare su internet in modo sicuro. La criptovaluta, nell'ambito degli investimenti online identifica una categoria ben definita: la "Cryptocurrency", un bene di tipo digitale che viene utilizzato come modalità di scambio e trasferito attraverso codici criptati, non comprensibili a eventuali hacker, per rendere sicure le transazioni e controllare la creazione di nuova valuta. Bitcoin, Ethereum, Ripple e Litecoin, ormai sono termini entrati a far parte delle nostre vite e nonostante tutto, c'è ancora chi non sa di che cosa si tratti.

La criptovaluta è un vero e proprio mezzo di scambio simile agli Euro e USD. Tra le principali caratteristiche che rendono sicure e apprezzabili le criptovalute, ci sono: il sistema decentralizzato, l'anonimato, un numero limitato, la sicurezza e le transazioni solo online. Naturalmente non si parla del classico modo di fare banca, ma di un mercato in cui non ci sono controlli sulla quantità di denaro stampato. Il progetto prevede di scambiare informazioni digitali attraverso alcuni principi della crittografia e tutto è programmato fino al minimo dettaglio ed è praticamente impossibile alterarne il valore. Le criptovalute sono nate per rendere il sistema monetario decentralizzato, quindi non assoggettato a poteri centrali come i governi e le banche.

KuCoin

Creato nel 2012, KuCoin è il portale di scambio di criptovalute che secondo The Ascent è considerato una delle migliori piattaforme e applicazioni crittografiche nel 2022. Con oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo, quasi 20 comunità internazionali e con più di 200 paesi serviti, KuCoin è riuscita a costruirsi una buona reputazione nel settore. Il broker online ha anche un proprio token nativo, le azioni KuCoin o KCS. Lo scambio di criptovalute offre un sito con un'estetica abbastanza semplice. Troviamo subito i grafici e i prezzi correnti delle criptovalute in home page mentre le varie funzionalità vengono visualizzate nella parte superiore della pagina, il che semplifica l'accesso agli utenti. Qui potrai passare dalla quotazione ethereum alla quotazione criptovalute in un batter d'occhio!

I prodotti KuCoin

Per quanto riguarda i prodotti, KuCoin offre più di 600 criptovalute e stablecoin tra cui Bitcoin ed Ethereum, ma anche più di 1.000 coppie di criptovalute e 35 ETF. Inoltre, ci sono più di 50 valute fiat convertibili. Ciò che rende forte KuCoin è sicuramente il suo posizionamento sulle criptovalute emergenti. Ciò ti consente di stare alla ricerca di potenziali rialzi.