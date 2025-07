Spazio alla creatività! La Parrocchia di Roccabruna lancia un concorso singolare

“Per ognuno sarà la propria visione della Sacra Famiglia!” Per prepararsi al meglio alla festa patronale estiva, che mira a celebrare la creatività e la spiritualità all'interno della comunità, la Parrocchia Sacra Famiglia di Roccabruna ha lanciato a tutti, grandi e piccini, un concorso artistico davvero singolare.

Entro il 10 agosto, chiunque lo desideri avrà l'opportunità di esprimere la propria visione della Sacra Famiglia attraverso l'arte. Non ci sono limiti alla fantasia o alla tecnica: che si tratti di un disegno, un'opera pittorica, una scultura 3D realizzata con materiali di recupero, un collage, o qualsiasi altra forma espressiva, ogni contributo sarà apprezzato e valorizzato. L'importante è che l'opera rappresenti il profondo significato della Sacra Famiglia, simbolo di amore, unione e speranza.

"Siamo entusiasti di lanciare questo concorso - ci dice il parroco di Roccabruna don Marco Bruno - Vogliamo che all’interno delle nostre comunità tutti si sentano coinvolti in questa iniziativa e possano mettere in mostra il proprio talento, interpretando un tema così importante per la nostra fede e la nostra tradizione."

Il concorso ha come obiettivo non soltanto dare spazio alle abilità artistiche di ciascuno, ma desidera anche essere un momento di riflessione sulle figure di Maria, Giuseppe e Gesù:

“Sarà un modo per riscoprire e reinterpretare un'icona centrale della nostra cultura, dando vita a creazioni uniche e personali. Invitiamo tutti i talenti, i creativi e gli appassionati d'arte a partecipare a questa meravigliosa iniziativa. È un'occasione per dare colore e significato alla nostra comunità e per celebrare insieme la bellezza della Sacra Famiglia attraverso il linguaggio universale dell'arte.”



COME PARTECIPARE?

Tutti possono prendere parte al concorso, senza limiti di età. Per rendere la partecipazione ancora più facile e divertente per i bambini, la Parrocchia metterà a disposizione anche dei disegni della Sacra Famiglia già tracciati, pronti per essere colorati (per il ritiro rivolgersi a Elena, direttamente in chiesa): un modo accessibile per permettere anche ai più piccoli di esprimere la loro creatività ed unirsi così all'iniziativa.

Le opere dovranno essere consegnate in sacrestia entro il 10 agosto. Tutte saranno poi esposte in una mostra aperta al pubblico, presso il salone dell’oratorio parrocchiale, per la votazione popolare. Quest’ultima si terrà la settimana precedente la festa patronale, ovvero dal 18 al 23 agosto. La proclamazione del vincitore e la premiazione avverranno invece il 24 agosto, durante le celebrazioni della festa patronale della Sacra Famiglia. Sarà un momento di grande festa e condivisione per tutta la comunità.

Per maggiori informazioni è possibile contattare e fare riferimento a Elena (3468517261).