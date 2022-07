Puoi guadagnare con Bitcoin Mining?

Il mining di criptovalute è uno dei modi più popolari e semplici per trarre profitto da Bitcoin. Sebbene sia ancora un'impresa relativamente nuova per la maggior parte delle persone, il mining di Bitcoin comporta principalmente la risoluzione di complesse equazioni matematiche per coniare nuove monete per la circolazione e verificare le transazioni sulla rete blockchain. I minatori competono per risolvere gli enigmi crittografici basati sul protocollo Bitcoin e il primo a farlo bene riceve una quantità standard di ricompense in Bitcoin. A proposito di bitcoin, se sei interessato a iniziare il tuo viaggio di trading, affidati solo a una piattaforma legittima che potresti visitare ora.

I minatori di Bitcoin utilizzano potenti piattaforme computazionali con software e hardware specializzati per coniare nuovi token e verificare le transazioni. A differenza del trading di criptovalute, il mining richiede anche competenze computazionali di alto livello. Puoi investire nel mining sia come minatore che come fornitore di hardware e infrastrutture. Mentre entrambe le opzioni possono farti guadagnare bene, la redditività del mining di Bitcoin dipende principalmente dai costi delle attrezzature e dell'elettricità e dalla difficoltà associata al mining.

Attrezzatura per il mining di Bitcoin

Per le app di trading di criptovaluta, il mining di Bitcoin richiede anche hardware e software specializzati. I primi minatori utilizzavano principalmente i loro personal computer per estrarre Bitcoin, realizzando enormi profitti. Possedevano già i sistemi, con un impatto quasi nullo sui costi delle attrezzature. Potrebbero modificare le impostazioni dei loro dispositivi per funzionare in modo più efficiente con tempi di inattività ridotti.

Inoltre, la concorrenza era anche piuttosto bassa poiché le piattaforme minerarie Bitcoin professionali con un'enorme potenza di calcolo non erano entrate nel gioco. I primi minatori di Bitcoin gareggiavano solo contro individui sui computer di casa. Nel complesso, gli individui non volevano impegnarsi nel mining di Bitcoin nonostante i vari costi dell'elettricità tra le regioni.

Tuttavia, il panorama del mining di Bitcoin è cambiato in modo significativo con l'introduzione del circuito integrato specifico per l'applicazione (ASICS). I chip offrono fino a 100 miliardi di volte la capacità dei primi personal computer. Hanno reso i personal computer inefficienti e obsoleti nel mining di Bitcoin. L'ASICS consente ai minatori di ridurre significativamente le spese come l'acquisto di nuove attrezzature e il pagamento di costi elettrici più elevati, massimizzando la redditività.

La difficoltà di estrarre Bitcoin

Il livello di difficoltà associato al mining di Bitcoin è variabile. Di solito cambia quasi ogni due settimane per mantenere una produzione stabile di blocchi verificati per la blockchain e nuovi token per la circolazione. Un tasso di difficoltà più elevato significa una minore probabilità che un individuo risolva con successo l'equazione e guadagni le ricompense. In alternativa, un livello di difficoltà inferiore significa che qualsiasi minatore può risolvere rapidamente i puzzle e guadagnare Bitcoin.

Il tasso di difficoltà del mining di Bitcoin è salito alle stelle negli ultimi anni poiché molti impianti professionali e individui corrono per unirsi alla rete. Il livello di difficoltà era 1 quando Bitcoin è stato lanciato nel 2009. A novembre 2021, era aumentato a oltre 22 trilioni. Ciò significa che Bitcoin diventerà ancora più difficile da estrarre nel tempo e non c'è nulla che qualsiasi singolo minatore o azienda possa fare per impedirlo.

Ricompense di spostamento

L'inventore di Bitcoin, Satoshi Nakamoto, ha limitato la sua offerta a 21 milioni di token. Ciò significa che nessuna delle monete entrerà mai in circolazione dopo che i minatori avranno generato i 21 milioni di gettoni. Attualmente hanno coniato più di 18 milioni di Bitcoin. Inoltre, il protocollo della rete Bitcoin dimezza anche il numero di Bitcoin assegnati ai minatori ogni quattro anni per controllare ulteriormente la sua offerta e circolazione.

Inizialmente i minatori hanno ricevuto 50 BTC per aver completato un blocco. La rete Bitcoin ha dimezzato la ricompensa a 25 BTC, 12.5BTC e 6.25 BTC nel 2012, 2016 e 2020. Gli attuali minatori guadagnano 6,25 BTC per aver completato un blocco, ma la ricompensa continuerà a diminuire in futuro, nonostante il previsto aumento del livello di difficoltà.

Il mining di Bitcoin può farti guadagnare buoni soldi come singolo minatore e investitore. Tuttavia, dovresti prima condurre un'analisi costi-benefici basata su costi dell'elettricità, costi delle apparecchiature, efficienza, tempo e valore di Bitcoin per determinare la redditività.