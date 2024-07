Saluzzo: al via la 100 Miglia Monviso e il trittico di gare satellite

Da domani venerdì 19 luglio a domenica 21, Saluzzo fa il tifo per gli atleti dell'emozionante 100 miglia Monviso al via alle 21 da piazza Cavour.

Attorno all’ultratrail nato quattro anni fa dall’intuizione di unire in un unico itinerario borghi medievali e paesaggi montani, gravita un trittico di gare satellite di diverse distanze, dedicate a tutti coloro che amano il trail e le corse in natura e che coinvolgerà il territorio in parte all’interno del Parco del Monviso, che gestisce, insieme al Parco Naturale Regionale del Queyras, la riserva della biosfera transfrontaliera del Monviso, patrimonio dall’Unesco.

La 100 Miglia Monviso - M160K al via domani è sicuramente la sfida più grande che il territorio possa offrire agli atleti: 9000 metri di dislivello positivo che si sviluppano in 160 km tra Valle Po - Bronda e Valle Varaita, con partenza e arrivo nella capitale dell’antico Marchesato, Saluzzo che accompagnerà fin da via l’avventura di centinaia di ultra-runner.

La M45K parte invece da Sampeyre, sabato 20 luglio alle 11. E’ la grande novità dell’edizione 2023: una nuova gara di distanza intermedia, per chi vuole avvicinarsi gradualmente alle 100 Miglia, o per chi è in allenamento per altre sfide dell’anno. Questa gara però ha una caratteristica tutta Terres Monviso, dicono gli organizzatori: un anno si parte da Paesana (Valle Po), un anno da Sampeyre (Valle Varaita). Un anno 60k, un anno 45k. Insomma, si cambia sì, ma sempre nella continuità dei percorsi firmati 100MM.

La M20K parte da Brossasco, domenica 21 luglio alle 9. E’ la gara corta che mancava alla 100MM per dare anche a coloro che hanno pochi km nelle gambe, o poco tempo, di far parte della “grande famiglia” della 100 MM.

Monviso Trail partirà da Crissolo, domenica 25 agosto alle 8 e chiude il trittico del Monviso, proprio a Crissolo il Comune che vide la nascita delle storiche Guide del Re di Pietra. Una 26 chilometri che lungo i sentieri storici del “Giro di Viso” passerà nella storia dell’alpinismo italiano,attraverso Pian della Regina, Pian del Re e i rifugi Giacoletti, Quintino Sella e Alpetto. Un totale di 1900 metri di dislivello al cospetto del Re di Pietra, una gara che in oltre 10 anni di storia è diventata il riferimento per migliaia di corridori in cerca di sfide estreme.

Corridori e ospiti

Finlandia e Norvegia, Germania e Belgio, la vicina Francia tra i paesi che hanno almeno un iscritto a oggi. Alcune atlete élite e l’attesa per l’arrivo di alcuni ambassador che arricchiranno il parterre della 100 MM.

Alcuni nomi? Valentina Michielli - Trailrunning Team Vibram e ambassador Topo Athletic, Marina Cugnetto - team Scarpa, ma anche un volto della tv, Marco Palvetti - noto soprattutto per il ruolo di Salvatore Conte, uno dei protagonisti delle prime due stagioni della serie Gomorra, per la sitcom Camera Café ed è stato protagonista del cortometraggio La legge del numero uno.

100 Miglia Monviso che coinvolge 2 vallate, 18 comuni, oltre 500 volontari, 30 associazioni, migliaia di spettatori, avrà poi tra i suoi ospiti Andrea Lanfri, campione paralimpico e oggi alpinista ed esploratore del Team Vibram, all’età di 29 anni è vittima di una meningite fulminante che stravolge la sua vita in modo permanente, privandolo delle gambe e di sette dita. Si riabilita da solo e si allena senza sosta fino a diventare il primo uomo pluri amputato nella storia a conquistare la vetta più alta al mondo. Una serata straordinaria con Andrea che, attraverso un docu film, ripercorrerà la sua impresa sull’Everest. Dopo la proiezione dialogherà con il pubblico.

100 Miglia Monviso è supportata da alcuni partner tecnici afferenti al mondo della corsa e dell’outdoor che, sin dalla sua nascita, credono nell’esperienza sportiva ma anche nella grande scommessa di un territorio, le TERRES MONVISO. Ecco allora al fianco degli organizzatori MICO-FERRINO/SILVA - TOPO ATHLETIC - DYNASPRINT/FARMACIA SANTA MARIA e il marchio VIBRAM con la grande avventura firmata Vibram Terres Monviso Running Park.

