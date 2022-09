Modifiche alla viabilità per la giornata di oggi, lunedì 5 settembre, in via Vico a Mondovì Piazza.

Per consentire le operazioni di montaggio di un ponteggio all'altezza del civico 33 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30 è:

- istituito il divieto di transito in via Vico all'altezza del civico 33;