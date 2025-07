Bra, nuovo comandante della Guardia di Finanza ricevuto in Municipio

In occasione dell’avvicendamento al Comando del Gruppo Bra della Guardia di Finanza sono stati ricevuti in sala giunta nella mattinata di martedì 29 luglio l’attuale comandante, maggiore Matteo Bruno Tagliabue e il suo successore, tenente colonnello Giovanni Carotenuto che a breve si insedierà nella sede di via Guala.

Da parte del sindaco Gianni Fogliato, il benvenuto dell’Amministrazione comunale al nuovo comandante e un sentito ringraziamento al suo predecessore: “Accogliamo con piacere l’arrivo del comandante Carotenuto alla guida della Guardia di finanza di Bra con cui certamente proseguiranno proficui rapporti di collaborazione e vicinanza nell’ottica di una sinergia proficua tra forze dell’ordine e enti locali a favore del territorio e dei cittadini che lo vivono. Cogliamo l’occasione per ringraziare sentitamente il maggiore Tagliabue e tutti gli uomini delle Fiamme gialle per quanto fatto in questi ultimi anni e per il forte legame stretto con il nostro territorio che sono certo continuerà anche in concomitanza con il suo nuovo incarico”.