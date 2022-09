Questa è la storia di Big Eyes Coin: la moneta che sta conquistando Cardano e UNUS SED LEO

Le criptovalute hanno fatto molta strada, passando da semplice moda a uno degli asset digitali in più rapida crescita al mondo. Le criptovalute sono oggetto di grande attenzione in tutto il mondo, in quanto rendono milionari gli investitori grazie alle improvvise variazioni di prezzo e all'elevata volatilità. Sta cambiando il sistema bancario tradizionale e rivoluzionando il concetto di finanza in tutto il mondo. Tuttavia, uno dei principali ostacoli all'adozione delle criptovalute è l'elevata volatilità. Le improvvise variazioni di prezzo la rendono inadatta all'adozione di massa in alcuni Paesi.

Dal 2009, il mercato delle criptovalute ha visto molti alti e bassi in termini di prezzo e di capitalizzazione di mercato. Nel 2022 il mercato delle criptovalute è stato per la maggior parte del tempo in una fase ribassista. Tuttavia, è in fase di ripresa con una piccola impennata dei prezzi e della capitalizzazione di mercato. In questo momento, le criptovalute in fase di prevendita sono di tendenza. Si prevede che le monete in fase di prevendita saliranno alle stelle in quanto sono disponibili a un prezzo molto più basso prima del rilascio pubblico. Ci sono molti nuovi progetti in arrivo che si concentrano su DeFi, NFT e sul settore dei meme. Questi settori nello spazio delle criptovalute sono i più volatili e offrono profitti più elevati rispetto alle altre criptovalute. Molte voci dicono che il prezzo del Bitcoin (BTC) e di altre altcoin scenderà a zero. Tuttavia, gli esperti ritengono che ci sia ancora molto da fare e che le criptovalute si evolveranno maggiormente nello spazio web3.0.

Le monete meme come DOGE sono note per dare i più alti profitti nella storia delle criptovalute. Il motivo principale è l'influenza delle celebrità e il supporto dei social media che hanno portato a massicce variazioni di prezzo in pochi secondi. Tuttavia, molte criptovalute non hanno alcuna utilità e la debolezza dei fondamentali le rende meno stabili e insostenibili a lungo termine. Per questo motivo, le monete meme come Big Eyes Coin (BIG) sono entrate nel mercato delle criptovalute con una tabella di marcia trasparente, incentrata sulla distribuzione di ricchezza agli utenti attraverso le sue caratteristiche e utilità. Big Eyes Coin (BIG) è la nuova criptovaluta in fase di prevendita e ha già raggiunto 1 milione di dollari prima del lancio. In futuro raggiungerà i 50 milioni di dollari. Le utilità che Big Eyes Coin (BIG) offre agli utenti li aiuteranno a guadagnare reddito passivo e a far crescere il valore della piattaforma contemporaneamente. Continuate a leggere per saperne di più su questa e altre monete come Cardano (ADA) e UNUS SED LEO (LEO).

Tutto su Big Eyes Coin (BIG)

Big Eyes Coin (BIG) è un ecosistema basato su una comunità che mira a creare ecosistemi autosufficienti e auto-propaganti con una crescita iperpropulsiva attraverso NFT per sbloccare contenuti ed eventi aggiuntivi. Questa moneta meme basata su Ethereum è simile a Shiba Inu, che presenta gatti nel suo marchio e nella sua identità visiva. L'obiettivo principale di Big Eyes Coin (BIG) è spostare la ricchezza dalle istituzioni finanziarie alla finanza decentralizzata (DeFi). Aiuterà gli utenti a conoscere i vantaggi finanziari del settore DeFi e a far parte della comunità di Big Eyes Coin (BIG). Inoltre, il portafoglio di beneficenza sarà dedicato alla mitigazione delle conseguenze del cambiamento climatico e alla prevenzione dell'estinzione delle specie oceaniche. Il portafoglio riceverà il 5% di tutti i token e l'1% dalle tasse della NFT.

Big Eyes Coin (BIG) aspira a creare un ecosistema blockchain sostenibile che promuova l'iper-crescita e aiuti ad adottare la tecnologia blockchain. Il team utilizzerà la tecnologia blockchain, le collaborazioni e le innovazioni per espandere la reputazione della piattaforma come la criptovaluta meme più significativa nel tempo e dare enormi profitti ai suoi utenti. Se volete acquistare i token durante la prevendita, seguite questi tre semplici passaggi:

Passo 1

Assicuratevi di avere un portafoglio Metamask installato sul vostro browser o di utilizzare uno dei portafogli supportati da "Wallet Connect". Si consiglia di acquistare i token sul desktop, in quanto offre un'esperienza più fluida. Se acquistate da mobile, utilizzate "Trust Wallet" e connettetevi attraverso il browser integrato.

Fase 2

Non appena il portafoglio desiderato è pronto, cliccate su "Connect Wallet" e fate la vostra scelta. Successivamente, è necessario scegliere "Wallet Connect" per accedere alle applicazioni dei portafogli mobili. Sono disponibili tre opzioni:

Acquistare ETH con una carta

Acquistare Big Eyes (BIG) con ETH

Acquistare Big Eyes (BIG) con USDT

Fase 3

Una volta che la moneta sarà in vendita pubblica, sarà possibile richiedere i propri token. Il team caricherà sul sito web le notizie relative all'avvicinarsi delle date. Per maggiori informazioni o per richiedere i propri token, visitare: https://bigeyes.space/ .

Che dire di Cardano (ADA)?

Cardano (ADA) è stata creata nel 2017 come piattaforma blockchain open-source decentralizzata di terza generazione che utilizza contratti intelligenti, applicazioni decentralizzate (dApp) e mira a creare un ecosistema che gestisca più transazioni istantaneamente. Questa piattaforma è stata creata con l'idea di un mondo senza intermediari, dove il potere non è nelle mani di diversi regolatori. Al contrario, si è preferito dare alle persone il potere sul sistema. Questo protocollo comprende due livelli, il livello di regolamento e il livello di calcolo, che garantiscono una maggiore flessibilità e facilità di funzionamento. Il livello di regolamento - un libro mastro per il trasferimento di valore e un giocatore di calcolo - assiste gli utenti nell'esecuzione di contratti intelligenti, che sono accordi legali digitali considerati il punto di riferimento per le attività e il commercio del futuro. La comunicazione tra il livello di regolamento e quello di calcolo avviene tramite sidechain.

Sviluppata utilizzando il linguaggio di programmazione "Haskell", Cardano (ADA) è una delle prime blockchain a implementare Ouroboros, un algoritmo PoS decentralizzato. Ouroboros è un algoritmo Proof-of-Stake, il che significa che i nuovi blocchi vengono creati dal nodo della rete su cui si trova la fortuna più alta (stake) del portafoglio. Il suo linguaggio di programmazione consente all'ecosistema di perseguire uno sviluppo basato sull'evidenza e di trasformarsi in una piattaforma per applicazioni decentralizzate con ledger multi-asset e contratti intelligenti verificabili.

Questa piattaforma si avvale di un team estremamente competente e credibile che ne sostiene la progettazione. Attraverso il suo codice open-source, si assicura che gli utenti traggano vantaggio da questa piattaforma. Il suo sviluppatore ha sviluppato diverse applicazioni che automatizzano molti processi industriali, rendendoli più efficienti. Cardano (ADA) è progettato per un'elevata scalabilità e per gestire enormi traffici quando la blockchain raggiungerà l'adozione mainstream.

UNUS SED LEO (LEO)

UNUS SED LEO (LEO), lanciato nel 2019, è un token multiutility decentralizzato progettato per espandere le capacità degli utenti sulla piattaforma Bitfinex. Questo protocollo ha tre funzioni principali. In primo luogo, sostituire i fondi persi durante lo sfruttamento dello scambio centralizzato di Bitfinex. In secondo luogo, creare opportunità per i clienti dello scambio Bitfinex. In terzo luogo, il token Bitfinex LEO sarà utilizzato per il continuo sviluppo dell'ecosistema iFinex. Offre agli utenti di Bitfinex vari sconti sulla piattaforma di trading Bitfinex e su altri prodotti iFinex. Gli utenti possono ottenere commissioni di trading superiori a seconda dei token LEO che detengono nei loro conti. Gli utenti con una grande quantità di LEO nei conti prevedono una riduzione delle commissioni del 10%, e se detengono 50 milioni di monete, ci sarà uno sconto del 25% sul prelievo di valuta. Questa piattaforma sta sviluppando ulteriori servizi attraverso i quali tutti i titolari potranno ricevere sconti futuri.

Oltre agli sconti, questa piattaforma funge da token marketplace per tutti i prodotti iFinex, e i titolari di token possono utilizzare i token di utilità per accedere a numerosi altri prodotti su iFinex. Basandosi su un meccanismo di riacquisto e distruzione, riacquista e distrugge l'offerta iniziale e massima di iFinex. Inoltre, UNUS SED LEO (LEO) è progettato per gestire tutte le sfide derivanti dagli scambi accusati di utilizzare illegalmente i fondi Tether. UNUS SED LEO (LEO), grazie alle sue caratteristiche intrinseche, garantisce l'integrità delle transazioni di dati attraverso un sistema di libro mastro digitale decentralizzato e costruisce blocchi di dati che possono essere trasferiti tra gli utenti mantenendo l'integrità. Esistendo sulla piattaforma delle doppie blockchain, questo protocollo include la blockchain EOS ed Ethereum, che sono integrate con catene intelligenti che consentono agli sviluppatori di costruire dApp (applicazioni decentralizzate).

Verdetto finale

Big Eyes Coin (BIG) è ancora più forte di altre criptovalute, in quanto ha già raccolto 1 milione di dollari, e molti ritengono che dominerà le altre criptovalute meme. Inoltre, dato il suo successo fino ad oggi, Big Eyes Coin (BIG) ha il potenziale per guadagnare un valore massiccio dopo la sua quotazione in borsa. Cardano (ADA) è ancora in fase di sviluppo e non dispone di smart contract e dApp. Inoltre, sta affrontando problemi di sincronizzazione tra i ledger. Allo stesso tempo, UNUS SED LEO (LEO) presenta un elevato rischio di manipolazione del prezzo effettivo del token e di imprecisione dei dati caricati sul cruscotto. Big Eyes Coin (BIG) potrebbe essere una moneta nuova. Tuttavia, sta aprendo le porte e le caratteristiche uniche per gli appassionati di criptovalute per unirsi a una fantastica comunità in cui DeFi e NFT saranno utilizzati e coinvolgeranno gli utenti.

Per maggiori informazioni su Big Eyes (BIG), potete visitare i seguenti link

Prevendita: https://buy.bigeyes.space/

Sito web: https://bigeyes.space/