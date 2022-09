Enrico Costa (Azione-Italia Viva): "Preparazione e risposte ai giovani chiavi del successo del Terzo Polo"

Dopo quelli di Cuneo e Mondovì, proseguono all’insegna dell’attenzione al territorio gli appuntamenti che l’ex ministro Enrico Costa sta conducendo sul territorio per illustrare il programma del terzo polo nato sotto le insegne di "Azione-Italia Viva".



Deputato uscente e candidato del collegio uninominale alla Camera dei Deputati, Costa ha partecipato all’appuntamento tenuto nel pomeriggio di ieri, sabato 10 settembre, nel centro storico di Saluzzo, nei locali del Bar Tiffany di corso Italia, alla presenza del segretario provinciale del partito di Calenda Andrea Vassallo e del candidato Vincenzo Pellegrino, di fronte a una nutrita schiera di simpatizzanti e semplici cittadini.



Qui il deputato monregalese, che del partito fondato da Carlo Calenda è uno dei maggiorenti, con le cariche di vicepresidente nazionale e responsabile nazionale per la Giustizia, ha messo l’accento sulla necessità di puntare sui giovani come risorsa da valorizzare maggiormente di quanto non fatto finora da una politica nazionale bisognosa di profondo rinnovamento.

"Noi lo abbiamo fatto e lo stiamo facendo – ha spiegato Enrico Costa –. I giovani oggi hanno un approccio molto diverso rispetto a quanti vengono da un percorso politico fatto di trent’anni di cosiddetto bipolarismo. I ragazzi che oggi si avvicinano al voto, di quel bipolarismo non se ne fanno nulla, guardano in modo concreto alle proposte che una forza politica è in grado di esprimere. Se le condividono, le sposano, altrimenti no. Non ci sono più scelte di campo figlie di ideologie passate. Lo vediamo dai sondaggi, che premiano la nostra idea di terzo polo. Questo perché sempre di più serve coraggio e voglia di confrontarsi uscendo dagli schemi. Ed è quello che abbiamo fatto con Calenda e Renzi".



"Il nostro metodo – ha proseguito – è fatto di proposta e conoscenza. Sono convinto che nel nostro Paese si stia finalmente concretizzando un modo diverso di guardare alla politica, che non vuol dire limitarsi a battere l’avversario, ma presentare proposte utili per il paese. 'Azione’ oggi si presenta agli elettori con una proposta e un metodo per portarlo avanti. La capacità di trasformare in legge le cose che si dicono e, non è banale. Ci sono parlamentari nelle varie commissioni che non sanno nemmeno leggerle, quelle leggi, non parlo di scriverle. Ma il compito del parlamentare è quello del legislatore e se per incapacità viene meno a questa fondamentale funzione le decisioni vengono prese dai burocrati dei ministeri".



"Noi – ha aggiunto l’onorevole Enrico Costa – abbiamo una linea puntuale e chiara, una linea di metodo fondata su serietà, competenza e conoscenza di temi e dossier. Carlo Calenda lo sta dimostrando ogni giorno in campagna elettorale. La crescita che si registra nei sondaggi è una crescita che sentiamo tutti i giorni parlando con le persone. Sono convinto che questo Terzo Polo, questa aggregazione di centro, sarà la vera novità politica delle elezioni”.