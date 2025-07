Proseguono gli interventi di messa in sicurezza e ripristino della rete viaria nel Saluzzese

Il reparto viabilità di Saluzzo della Provincia di Cuneo prosegue l’attività di messa in sicurezza e ripristino su alcuni tratti della rete viaria particolarmente colpiti dalle eccezionali piogge che hanno interessato il territorio nel mese di aprile: dopo i primi interventi provvisori volti a rendere transitabili le aree coinvolte, le successive operazioni hanno riguardato il consolidamento di scarpate e versanti che sono stati oggetto di movimenti franosi.

Nei giorni scorsi si sono conclusi tre interventi di costruzione di altrettante scogliere: nel comune di Isasca si è messa in sicurezza una scarpata che era parzialmente franata sulla provinciale 118 sottostante; nel comune di Brondello è stato ricostruito un muro di sostegno della provinciale 47 crollato per effetto degli eventi metereologici e infine, nella frazione Agliasco di Paesana, è stata messa a punto una nuova scogliera che ha permesso di mettere in sicurezza un versante franato sulla provinciale 269.

"Esprimo un sincero ringraziamento, insieme ai colleghi che si occupano di viabilità del saluzzese – afferma il consigliere delegato Roberto Baldi e sindaco di Bagnolo – al personale provinciale coinvolto e alle ditte che hanno realizzato i lavori, che rappresentano un impegno concreto per la sicurezza dei cittadini e una testimonianza della capacità dell’amministrazione provinciale di rispondere con efficacia alle emergenze"