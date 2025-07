Weekend in Granda con Castelli Aperti, Collisioni e Infiorata: arte, musica e storia tra Langhe, Roero e Valle Maira

Week end contrassegnato da “Castelli Aperti” con la possibilità di visitare luoghi meravigliosi della nostra provincia, quali castelli, dimore storiche, musei, torri e luoghi storici. Infiorata a Cuneo e Collisioni ad Alba rimangono eventi da non perdere, come la rassegna itinerante Burattinarte, dedicata ai più piccoli, ma non solo.

Tantissime le proposte di eventi outdoor, con escursioni enogastronomiche, festival, trekking e visite guidate in luoghi di montagna, collina e pianura, tutti da scoprire. Numerose le fiere, i festeggiamenti patronali, i concerti legati ai festival, le mostre d’arte e fotografiche e i raduni di Vespe e Auto Storiche.

Mercatini, rassegne culturali e teatri all’aperto completano l’offerta variegata del week end, da programmare sempre con un occhio alle condizioni meteo. utti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it

In occasione del trentennale della rassegna Castelli Aperti, la provincia di Cuneo apre le porte di un patrimonio straordinario. Domenica 13 luglio, sono oltre venti i luoghi accessibili tra Langhe, Roero e Valle Maira. Eccoli:

Alba - Museo Diocesano di Alba: aperto con orario 14.30 - 18.30. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-della-cattedrale-mudi-alba.html

Barolo - Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: aperto dalle 10.30 alle 19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-falletti-di-barolo-wimu-wine-museum.html

Bra - La Zizzola: parco e museo della Zizzola aperti dalle ore 10 alle ore 18. Ingresso gratuito.

Bra - Museo Civico di Storia Naturale Craveri: aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Bra - Museo Civico di Palazzo Traversa: dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Caraglio - Il Filatoio: visite guidate alle ore 11, 15.30, 17.30.

Cherasco - Palazzo Salmatoris: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso gratuito.

Corneliano d’Alba - Torre di Corneliano d’Alba: aperto solo su prenotazione, contattando il 338 96 54 524 o 340 80 26 232.

Dronero - Museo Civico Luigi Mallé: dalle 15 alle 19 (ultimo ingresso ore 18.30). Ingresso gratuito.

Fossano - Castello dei Principi D’Acaja: aperto con partenza tour alle ore 11, 15 e 16.30. Biglietteria presso l’Ufficio Turistico (corte interna del maniero). Consigliata la prenotazione. Numero Verde 800 210 762 - Tel. 0172/60160; iatfossano@visitcuneese.it .

Govone - Castello Reale: dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso ore 17.30). Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-reale-di-govone.html

Magliano Alfieri - Museo dei soffitti in gesso e Teatro del Paesaggio - Castello degli Alfieri di Magliano: aperto con orario 10.30-18.30. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-degli-alfieri-di-magliano.html

Manta - Castello della Manta: aperto con orario 11-19.

Mombasiglio- Museo del Gen. Bonaparte nel Castello di Mombasiglio: dalle ore 10 alle ore 18.

Priero - Borgo e Torre Medievale di Priero: visite guidate su prenotazione dalle 10 alle 18. Info: Tel: 333 17 14 232; torre@prieroturismo.it . Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/cuneo/borgo-e-torre-maestra-di-priero.html

Roddi - Castello di Roddi: visite esclusivamente guidate con i seguenti orari: 10.30; 11.30; 12.30; 14.30; 15.30; 16.30; 17.30. Prenotazione consigliata. Info: Tel: 0173/386697; castelloroddi@barolofoundation.it . Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-roddi.html

Saluzzo - Casa Cavassa: orario 10-13 e 14-19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-civico-casa-cavassa-di-saluzzo.html

Saluzzo - Casa Natale di Silvio Pellico: visite accompagnate dalle 14:00 alle 19:00.Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/casa-pellico-casa-museo-di-saluzzo.html

Saluzzo - La Castiglia: orario 10-13 e 14-19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/la-castiglia-di-saluzzo.html

Saluzzo - Torre Civica e Pinacoteca Olivero: orario 10-13 e 14-19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/torri/torre-civica-di-saluzzo.html

Saluzzo - Villa Belvedere Radicati: orario 10-13 e 14-19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/ville/villa-belvedere-di-saluzzo.html

Savigliano - Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra: orario 10-13 e 15-18.30.

Savigliano - Palazzo Muratori Cravetta: 10-13 e 15 -18.30.

Savigliano - Torre Civica: orario 10-13 e 15-18.30.Prenotazione consigliata al Tel. 0172/370736.

Serralunga d’Alba - Castello di Serralunga d’Alba: aperto con visite guidate alle ore 10.30; 11.15; 12; 12.45; 14.30; 15.15; 16; 16.45; 17.30. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-serralunga-dalba.html

Verzuolo - Castello di Verzuolo: visite guidate nei seguenti orari: 10.30 - 11.30 - 14 - 15 - 16 e 17.



***

CUNEO

INFIORATA

Sabato 12 luglio, in via Roma e Contrada Mondovì, dalle ore 9 alle ore 19, vengono creati meravigliosi mosaici di petali di fiori dedicati al tema della Pace, per rendere omaggio al passaggio della statua della Madonna del Carmine. Dalle ore 20.30 alle ore 23.30, Solenne Processione della Madonna del Carmine con partenza dalla chiesa della Confraternita di San Giacomo e San Sebastiano. Info: comitatomadonnacarmine@gmail.com

CUNEO

TEATRO ALLA PINETINA

Sabato 12 luglio, alle ore 21, presso il parco “La Pinetina” in via Bongioanni angolo via Riberi, spettacolo teatrale sul tema delle patologie neurodegenerative come demenza e Alzheimer, recitato dalla compagnia Mascateatrale di Fossano.

CUNEO - ROATA ROSSI

MUSIC MARATHON

Sabato 12 luglio prosegue a Roata Rossi l’evento musicale Music Marathon con Dj Doͷ Paolo. Info: https://www.facebook.com/groups/1710141212574015

CUNEO

RADICAMENTO

Nel week end, dalle 15.30 alle 18.30, sarà visitabile in Fondazione Peano, corso Francia 47, la mostra "Radicamento", una duplice esposizione che vede nella sala ipogea una personale di Elena Monaco e, nella saletta al primo piano, una collettiva con opere di Filippo, Sandro, Emilio e Marco Vacchetti. Ingresso libero e gratuito. Info: https://www.fondazionepeano.it/

***

ALBA

COLLISIONI

Sabato 12 luglio, alle ore 21, in piazza Medford concerto di Irama. Domenica 13 luglio, ultimi spettacoli dell’edizione 2025 con alle ore 21 piazza Medford concerti di Sfera Ebbasta + Kid Yugi.

Info: https://www.collisioni.it/

ALBA

IL GIOCO DELLA CITTÀ

Nel week end, in orario 10-13 14.30-18.30, si potrà partecipare al “Gioco della Città Scopri! Indaga! Risolvi!”, attività ludico-didattica rivolta alle famiglie, a gruppi di amici o coppie che vogliano vivere un’esperienza diversa per scoprire la capitale delle Langhe. Info: ambientecultura.it

ALBA

ERA GALLIZIO

Sabato 12 e domenica 13 luglio, presso il Museo Civico “Federico Eusebio”, visitabile il progetto espositivo "Era Gallizio. Pinot Gallizio e la scoperta della preistoria: reperti, opere, collezionismo". Orari: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Info: www.comune.alba.cn.it

***

BENE VAGIENNA

FERIE DI AUGUSTO

Nel week end continuano gli appuntamenti con il Festival di Teatro "Ferie di Augusto", giunto alla sua ventesima edizione. Sabato 12 luglio, alle ore 21.15 “Commedia delle 3 Dracme” di Plauto. Programma completo su https://www.torinospettacoli.com/

BENE VAGIENNA

FORME IN DIALOGO

Aperta nel week end presso la Cella della Torre Campanaria della Parrocchiale di Bene Vagienna, la mostra “Forme in dialogo: geometrie, astrazione e figurazione”, di Emanuele Chianesi, Davide Pesce, Alberto Ribè, Marco Da Rold della CSA Farm Gallery Torino. Ingresso libero. Orario: 10 - 12 e 15- 18.

***

BERGOLO

SUONI DELLA PIETRA

Sabato 12 luglio, presso Collina del Vento, concerto del pianista e compositore albese Emiliano Blangero intitolato “Someplace: da qualche parte nella musica”. Info: www.albamusicfestival.com/it/suoni-dalle-colline-di-langhe-e-roero-2025

***

BORGO SAN DALMAZZO

GIOCHI SENZA FRONTIERE

Sabato 12 luglio, nel Parco del Tesoriere di via Tevere a Borgo San Dalmazzo, prima edizione cittadina dei Giochi Senza Frontiere, appuntamento dedicato al divertimento e alla partecipazione per tutte le età a squadre. La mattina, a partire dalle ore 9 e fino alle 12.30 circa, saranno proposte gare e giochi per famiglie con bambine e bambini. Nel pomeriggio, dalle ore 16 e fino alle 19.30 circa, spazio a persone con più di 16 anni: per loro sfide a squadre, prove di abilità e momenti di intrattenimento. Info: https://whiterabbit.conversoft.it/giochi-senza-frontiere/

***

BORGOMALE

FESTA MADONNA DEL CARMINE

Sabato 12 luglio alle ore 19.30, "Mangè d'na vota" tra le vie del borgo con DJ set dei Lost Station

Domenica 13 luglio si chiude la festa con il 3° raduno di Auto storiche e sportive alle ore 9.30 e alle ore 13 con il pranzo in paese. Info: 371 47 36 401.

***

BRA

ALBA MUSIC FESTIVAL - SUONI DALLE COLLINE

Sabato 12 luglio, alle ore 21, nel Cortile di Palazzo Traversa, concerto “Amadeus per pianoforte e orchestra”. Info: https://www.albamusicfestival.com/it/suoni-dalle-colline-di-langhe-e-roero-2025

***

BRA

A RILASCIO PROLUNGATO

Sabato 12 luglio, negli spazi de Il Fondaco, visitabile la mostra di Eugenio Pini "A rilascio prolungato". Ingresso libero. Info: 339 78 89 565.

***

BUSCA

CARTE DA DECIFRARE

Sabato 12 luglio, alle 18.30, nel Parco del Castello del Roccolo, lo scrittore Paolo Di Paolo, accompagnato dai chitarristi Francesca Naibo e Simone Massaron, in arte “Kreis”, proporrà il reading musicale “Romanzo senza umani”. Info: https://fondazioneartea.org/

***

BUSCA

ESCURSIONE ALLE CAVE

Domenica 13 luglio. escursione in compagnia di un accompagnatore naturalistico alle cave dell’alabastro rosa di Busca. Partenze alle ore 9.30 e alle ore 15 dal Parco Museo dell'Ingenio. Info: 353 46 94 406.



***

CANALE

CANALE ROCK AID

Domenica 13 luglio, dalle ore 21, al campo sportivo Malabaila di Canale, si terrà il concerto "Canale Rock Aid LIVE", con la partecipazione di 78 cantanti. Parte del ricavato sarà devoluto a Casa U.G.I. Info:333 47 31 792 - https://www.radioalba.it/

***

CANOSIO

ALPACA E NUVOLE

Domenica 13 luglio, con partenza alle 9.30, giornata di trekking "Alpaca e nuvole", tra valichi alpini, ex strade militari e sentieri ricchi di suggestioni naturali e tracce lasciate dalla storia. Il percorso presenta un dislivello di circa 400 m. Info: 349 68 00 643.

***

CARAGLIO

FESTA DELLA MADONNA DEL CASTELLO

Sabato 12 luglio alle 21 Sfilata dei Rioni, presentazione delle squadre e accensione della fiaccola. Baby dance, Schiuma Party e serata Dj con Marco Skarica e Marco Marzi. Domenica 13 luglio, dalle 10 alle 18, in via Roma, prove della Sfida dei Rioni e alle 18.30 dimostrazione di pallapugno. Alle 19.30 nel piazzale delle scuole gioco finale “Assalto al Castello”, e a seguire premiazioni e festa di chiusura dei giochi. Dalle 21.30 balli occitani con Daniela Mandrile. Info: www.facebook.com/sfidadeirionicaraglio

***

CASTELLINALDO

BARB-IS

Sabato 12 e domenica 13 luglio, in piazza Castello dalle ore 19 alle 23, serata degustazione con “Barb-is”. Info: https://vinaiolidelcastellinaldo.com/

***

CASOTTO

FESTIVALACONTRARIO

Sabato 12 luglio alle ore 17 al Castello di Casotto concerto del duo Camilla Refice e Margherita Coraggio con Daniela Apolloni voce recitante in “Clotilde di Savoia una principessa tra Italia e Francia”. Ingresso gratuito. Info: 351 39 33 733.

***

CASTINO - SAN BOVO

READING TEATRALE

Domenica 13 luglio a San Bovo di Castino ore 17, reading teatrale, letture da Orwell 1984 con lo scrittore Giuseppe Culicchia accompagnato dal trombettista jazz Giorgio Li Calzi.

***

CHIUSA PESIO

PIZZ-A-PEZZ-PARTY

Sabato 12 luglio alle ore 19.30 in piazza Cavour evento 18° PIZZ-A-PEZZ-PARTY, serata gastronomica dedicata alla pizza organizzata dall'AVIS di Chiusa Pesio in collaborazione con i panettieri chiusani, pizza che sarà accompagnata da bevande e dolce. Info: 0171/734990.

***

COSTIGLIOLE SALUZZO

FERA D’LA TONDA

Domenica 13 luglio si svolgerà nelle strade del centro la “Fera d’la Tonda” dedicata all’albicocca, con il classico mercato, mostra fotografica, convegni, visite ai luoghi artistici, musica e spettacoli. Info: https://www.comune.costigliolesaluzzo.cn.it/

***

DEMONTE

PER NON DIMENTICARE

Sabato 12 e domenica 13 luglio, in orario 10.30 - 12 e 17 - 18.30, sarà visitabile a Palazzo Borelli una mostra di ricordi e testimonianze dei discendenti di coloro che sono partiti per un futuro migliore. Info: 338 20 86 992.

***

DOGLIANI

FESTA DI MEZZA ESTATE

Sabato 12 luglio alle 22 in piazza Martiri cocktail party con Dj Gian Bassignana e a seguire spettacolo pirotecnico. Domenica 13 luglio, alle ore 16 esibizioni di danza aerea di Ceva Airmony, alle 18 aperitivo con Tuttafuffa e alle 20 cena in piazza.

***

ENVIE

LA TRAVERSATA DI LEONARDO

Sabato 12 luglio, dalle ore 15, nel parco del castello di Envie e domenica 13 luglio, dalle ore 10.30, in punta al Mombracco (Croce di Envie), eventi di natura, spettacoli, laboratori, musica e circo con funamboli ed artisti dall'Italia, ma anche Colombia, Inghilterra, Francia, Algeria e Germania. Info: info.kathart@gmail.com

***

ENTRACQUE

COLLE DEL CHIAPOUS

Domenica 13 luglio, escursione con la Guida Parco al Colle del Chiapous, con ritrovo alle ore 8 presso l'area attrezzata del Lago della Rovina di Entracque e rientro verso le ore 17. Info: https://www.parcoalpimarittime.it/

***

FRABOSA SOTTANA

GROTTA DEL CAUDANO

Sabato 12 e domenica 13 luglio, alle ore 14.30, visite guidate alla Grotta del Caudano. Info: 331 87 57 807.

***

FRABOSA SOPRANA

POTPOURRÌ

Sabato 12 luglio, alle ore 21, presso la sala polivalente di Frabosa Soprana, concerto "Potpourrì", con l'orchestra Giovanile TAKKA Band, a cura dei Corsi di perfezionamento musicale dell'associazione culturale Estemporanea. Domenica 13 luglio replica del concerto “Potpourrì” alle ore 11, sempre presso la sala polivalente. Lo spettacolo fa parte della rassegna 2025 del Festival Contaminazioni. Info: www.estemporanea.eu/

***

LEQUIO BERRIA

BURATTINARTE

Sabato 12 luglio, alle ore 21.30, in piazza Guglielmo Marconi, spettacolo Burattinarte Summertime con la compagnia “Marionette Grilli” nel “Gianduja e la farina magica”. Info: https://burattinarte.it/

***

LIMONE PIEMONTE

MERCATINO

Sabato 12 e domenica 13 luglio, nel centro di Limone Piemonte, si svolgerà il mercatino del fatto a mano, con produzione fronte pubblico e possibilità di partecipare a laboratori, dalle 9 alle 19. Sabato, inoltre, sarà possibile visitare i banchi anche la sera. Info: www.limoneturismo.it

LIMONE PIEMONTE

TERRASOLE FESTIVAL

Domenica 13 luglio, alle ore 18.30, in piazza del Municipio, si esibiranno i Lindal per la presentazione ufficiale del Terrasole Festival, evoluzione della rassegna musicale Note d'Acqua con due concerti sulla zattera al lago Terrasole. Il festival intende valorizzare le radici culturali locali, mettendo al centro il rapporto con la lingua e l’identità del territorio, in un dialogo continuo tra tradizione e contemporaneità. Ingresso libero. Info: 0171/925281 - www.limoneturismo.it

***

MONDOVÌ

CAMPIONATO DI STREET MAGIC

Sabato 12 luglio, dalle ore 10.30 alle ore 19 in piazza Cesare Battisti, a Mondovì Breo, spettacolo di magia di numerosi e incredibili artisti, che si esibiranno per le pre-finali del Campionato del Mondo di Street Magic, in uno spazio completamente aperto al pubblico. Info: https://www.fismitaly2025.com/

MONDOVÌ

RADUNO COUPÈ FIAT

Domenica 13 luglio, dalle ore 7 alle 12, in piazza Maggiore, Raduno Coupé Fiat Italia. Per tutta la mattina una quarantina di vetture saranno esposte sulla piazza. Info: www.clubdelcoupefiat.piemonte.it/

MONDOVÌ - SAN GIOVANNI DEI GOVONI

FESTA DELLA BIRRA

Sabato 12 luglio, in frazione San Giovanni dei Govoni, “Festa della birra”, serata all'insegna dell'ottima musica e del buon cibo. Domenica 13 luglio, al mattino, ci sarà la prima edizione del raduno di auto e moto storiche con pranzo. Info: 328 26 40 185.

***

MARMORA

LUOGHI DI PASSAGGIO

Sabato 12 luglio, alle ore 15,30 presso la Chiesa Parrocchiale di San Massimo, Paolo Foglizzo presenta la conferenza "Per una Chiesa sinodale Comunione, Partecipazione, missione a dieci anni della pubblicazione dell’Enciclica “Laudato Si". Evento libero e gratuito. Info: https://www.vallemaira.org/

***

MONTÀ

CORPI DI CRISTO

Sabato 12 e domenica 13 luglio sarà visitabile la mostra “Corpi di Cristo. Testimonianze scultoree tra Quattrocento e Settecento nel Piemonte meridionale”, presso la Confraternita di San Michele. Orari: 10-12.30 e 15-18. Info: Tel. 0173/976181 – info@ecomuseodellerocche.it

***

MONTALDO DI MONDOVÌ - SANT’ANNA COLLAREA

RADUNO 500

Domenica 13 luglio, nella Valle dei Castagni in frazione Sant’Anna Collarea, 11° raduno Fiat 500 prodotte dal 1957 al 1977. Info: 327 41 21 019.

***

MONTEROSSO GRANA

ROUMIAGE A LA ADOULORADO

Domenica 13 luglio "Roumiage a la Vierge Adoulourado", pellegrinaggio religioso guidato da riflessioni e preghiera in provenzale. Alle ore 15 vernissage “Bernard Damiano 100/25”. Info: 0171 98707 - www.coumboscuro.org/

***

MONTEZEMOLO

FIERA DEL MIELE

Domenica 13 luglio si svolgerà l’edizione 34 + 0 della Fiera del Miele, con mercatino, degustazioni e convegno in mattinata dedicato agli apicoltori. Info: www.comune.montezemolo.cn.it

***

MURAZZANO

BURATTINARTE

Domenica 13 luglio, alle ore 18, in piazza Umberto I, spettacolo Burattinarte Summertime con “I burattini di Mattia” e lo spettacolo “Fagiolino e il terribile Cavalier Sbregafegati”. Info: https://burattinarte.it/

***

NEVIGLIE

GOODWINE NEVIGLIE

Sabato 12 e domenica 13 luglio, 21ª edizione di “GoodWine Neviglie”, Festival enogastronomico e culturale, connubio tra paesaggio, enoturismo e sostenibilità. Info: https://www.comune.neviglie.cn.it/

***

ORMEA

L’ANTIQUARIATO NEL CUORE

Domenica 13 luglio, nel centro storico, mercatino dell'antiquariato e del riuso "L'Antiquariato del Cuore". Info: 338 65 71 053.

ORMEA - VIOZENE

RADUNO VESPE D’EPOCA

Domenica 13 luglio, alle ore 11, raduno dedicato alle Vespe d'epoca. Info: prolocoviozene2024@gmail.com

***

PAMPARATO

BALAFURMENTIN

Sabato 12 luglio, a partire dalle ore 19, torna “Balafurmentin”, la cena a base di polenta saracena e polenta gialla. A seguire serata danzante. Info: 334 79 47 945.

***

PEVERAGNO

PEVEOLIMPIC BEER

Sabato 12 luglio, serata al centro sportivo Regione Miclet, con la festa della birra “Peverolimpic Beer”. Cena, musica e animazione del Dj Pog. Info:340 91 16 095.

***

POCAPAGLIA

CENA SOTTO IL LAMPIONE

Sabato 12 luglio, dalle ore 20 in Borgo Cravere, “Cena sotto il lampione” con Dj set di Lorenzo Astegiano. Info: 329 36 18 995.

***

PONTECHIANALE

BOSCO DEI CEMBRI

Domenica 13 luglio, alle ore 10, partenza dal rifugio Alevè dell’escursione “Una giornata in Valle Varaita” dedicata alla scoperta dei boschi di pini cembri. Info: monviso@itur.it

PONTECHIANALE

CANTALAGO

Domenica 13 luglio appuntamento con Cantalago 2025, passeggiata eno-gastronomica, che permetterà agli iscritti di percorrere il percorso lungo-lago, dall'area verde al fondo della diga di Castello. Il menù di questa V edizione è un omaggio alla tradizione gastronomica locale. Posti limitati. Info: 371 77 74 594 (solo Whatsapp)

***

RACCONIGI

RACCONIGI SI RACCONTA

Domenica 13 luglio, alle ore 15, visita evocativa della città dal titolo “C’era una volta Racconigi”. Info: info@cuneoalps.it - 0171/696206

RACCONIGI

PARCOSCENICO

Domenica 13 luglio alle ore 16, presso il Parco del Castello di Racconigi, appuntamento con "Parcoscenico", un viaggio teatrale che intreccia storia, musica, ironia e immaginazione alla scoperta della Margaria, uno dei luoghi più affascinanti e nascosti del Parco, da poco riaperto al pubblico. Info: https://kalata.it/parcoscenico-al-castello-di-racconigi/

***

ROCCAVIONE

SPORT AND SOUND

Sabato 12 luglio, dalle 14.30, inaugurazione della nuova sede del Vespa Club Bisalta con tour alle Terme di Valdieri. Al rientro aperitivo e concerto di Kikko&la Combriccola del Blasco. Info: 379 25 82 400.

***

RODDINO

FIERA DEL TARTUFO NERO

Domenica 13 luglio, dalle 8.30 apertura della 15a edizione della “Fiera del tartufo nero di Roddino” con mercato agroalimentare ed esposizioni artigiane. Alle 10.45 Convegno “Prospettive del tartufo nero” e alle 11.15 proclamazione roddinese dell’anno. Alle 12.30 Pranzo del Tartufo Nero. Nel pomeriggio laboratori e animazione per bambini. Info: 348 35 19 216 - www.facebook.com/proroddino/?locale=it_IT

***

RITTANA

NOTE D’AMORE

Sabato 12 luglio, alle ore 16, presso Borgata Paraloup di Rittana, viaggio musicale con il Crossing Sound Trio in "Note d'Amore". Info: https://www.suonidalmonviso.it/

***

ROCCAFORTE MONDOVÌ - BARACCO

MASKE IN UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE

Sabato 12 luglio dalle 16.30 fino a mezzanotte evento "Maske in una notte di mezza estate" con giochi, mistero e divertimento, una cena con le specialità del territorio e uno spettacolo di fuoco. Ma anche gufi, civette, Sarvan, le Fairies di Shakespeare tradotte in Kyé -l'antico dialetto piemontese della zona e passeggiate al chiaro di luna. Servizio navetta gratuito dalle 18.Info: 0174/552192 - www.piazzadicirco.it

***

ROCCASPARVERA

MUSICA E TEATRO

Domenica 13 luglio, alle ore 13 concerto di “Me Boys” al lago e alle ore 18 spettacolo teatrale “Amunì” presso il campeggio La Rocca.

***

SALMOUR

FIERA DEL GRANO ROSSO

Sabato 12 e domenica 13 luglio, quarta edizione della Fiera del Grano rosso di Salmour, festa agricola con due giorni ricchi di eventi il cui filo conduttore è il Grano rosso, un’antica varietà di grano tenero che fu protagonista nella nostra penisola fino agli anni Trenta. Stand gastronomici e di artigianato dei prodotti tipici locali, degustazioni prodotti, tavola rotonda con illustri ospiti e laboratori dedicati. Info: https://www.granorossodisalmour.it/

***

SALUZZO

SALUZZO IN NOTTURNA

Sabato 12 luglio MuSa-Musei Saluzzo organizza una speciale visita guidata serale che si snoderà tra le suggestive vie del borgo antico, alla scoperta dei luoghi simbolo del Medioevo saluzzese. Partenza alle ore 18 presso la biglietteria della Castiglia. Info: 329 39 40 334.

***

SAMPEYRE – PUY

BALÉN E FAZÉN FESTO

Domenica 13 luglio, dalle ore 17, “Balén e Fazén Festo”, nelle Borgate Puy sup., Puy d’Amun (Vallone di Rore), momenti di musica tradizionale con liberi suonatori e Lu Cunvent di Rore alla scoperta delle borgate poco conosciute di Sampeyre. Info: 329 31 77 579.

***

SAVIGLIANO

NOTTE AL MUSEO

Sabato 12 luglio, alle ore 17, presso il Museo Civico "A.Olmo, evento "Notte al museo: arte, teatro e musica. Info:0172/712982 museocivico.gipsoteca@comune.savigliano.cn.it

SAVIGLIANO

PICCOLA FIERA D’ESTATE E NOTTE BIANCA

Sabato 12 luglio, dalle ore 9 nel centro storico, si terrà la manifestazione “Piccola Fiera d'Estate e la Notte Bianca”. La giornata proseguirà con cene a km0, sapori locali, musica dal vivo, esibizioni di danza e dimostrazioni delle palestre del territorio. Gran finale con DJ set in Piazza Santarosa, che continuerà fino alle 2 di notte. Info: 0172/370736.

SAVIGLIANO

MIRABILIA

Domenica 13 luglio appuntamento “on the road” di Mirabilia XIX edizione intitolata People Have The Power. Info: https://www.festivalmirabilia.it/

***

SOMMARIVA PERNO

CONCERTO MADAMÈ

Sabato 12 luglio, alle ore 21, in piazza Montfrin (centro storico) concerto de le Madamè con “La Musica è Viva”, viaggio nella musica popolare italiana attraverso lo sguardo di donne di ieri e di oggi che si uniscono con la musica, il racconto, la dolcezza e l’energia. Info: info@centroculturalesanbernardino.it

***

TORRE MONDOVÌ

PIZZA A PIAZZA

Sabato 12 luglio, a partire dalle ore 19.30, la Pro Loco di Torre Mondovì propone una golosa serata gastronomica dedicata alla pizza. Info: 331 29 24 094.

***

VALDIERI

CELTI E LIGURI

Sabato 12 luglio si racconta la storia dei Celti e dei Liguri che vivevano nelle Alpi Marittime e nelle valli del cuneese. Appuntamento dalle 10 alle 18 presso il Parco archeologico di Valdieri. Ingresso ad offerta libera. Info: https://www.montagnedelmare.it/eventi-ed-attivita/segni-e-tracce-degli-animali

VALDIERI - DESERTETTO

MUNTA E CALA

Domenica 13 luglio, con partenze scaglionate a partire dalle ore 11 e ritrovo in piazza della frazione di Desertetto, prenderà il via la prima edizione di “Munta e Cala”, camminata gastronomica non competitiva che invita tutti a percorrere 6,3 km tra sentieri e borgate, gustando lungo il percorso i prodotti tipici della tradizione locale. Festa dei 10 anni del circolo ACLI. 6 tappe per un menu completo. Nel pomeriggio danze occitane con Lou Janavel Info: 347 69 66 231.

***

VERDUNO

NABUCCO

Sabato 12 luglio, alle ore 21.30, nel parco del Belvedere, serata dedicata all’opera verdiana “Nabucco” eseguita dal Politmia Arts Chorus & Orchestra. Ingresso libero.

***

VILLANOVA MONDOVÌ

VILLAFEST

Sabato 12 luglio prosegue Villafest per tutto il paese, presso la Cascina Ellena, con musica live, dj set, birre, vini, cocktails e street-food. Info: https://www.comune.villanova-mondovi.cn.it/

***

VOTTIGNASCO - TETTI FALCHI

PIZZA SOTTO LE STELLE

Sabato 12 luglio torna l’evento “Pizza sotto le stelle” in frazione Tetti Falchi di Vottignasco. Info: 347 22 15 911 - 334 14 83 587.