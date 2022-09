I 5 token migliori per investitori in cerca di alti ricavi

Dopo il successo di Bitcoin gli investitori sono a caccia delle criptovalute più promettenti su cui investire nel 2022. La maggior parte degli investitori opta per investimenti su criptovalute a lungo termine, mentre in questa guida ci concentriamo sulle migliori criptovalute ad alto rischio ma che promettono alti ritorni sull’investimento.

Guardiamo da vicino i migliori token crypto su cui investire nel 2022 analizzando l’andamento dei loro prezzi, i fondamentali e gli aspetti chiave.

Tamadoge è uno dei migliori token crypto che gli investitori possono prendere in considerazione se cercano un progetto ad alto rischio ma con alti ritorni. In questo momento è in corso la prevendita del token nativo TAMA. Di recente si è conclusa la fase beta della prevendita che ha fruttato 2 milioni di dollari (adesso la presale totale è a 17 milioni di dollari), e che si è chiusa ben tre settimane prima della scadenza fissata per la raccolta fondi. Il successo fulmineo della prima fase della prevendita la dice lunga sul potenziale di questo progetto che verrà listato anche sul CEX Lbank.

Tamadoge è una meme coin divertente ma anche originale che offre qualcosa in più rispetto a progetti simili. Gli NFT e il token TAMA offrono ai possessori benefici reali e la possibilità di ottenere entrate extra. Di fatto si tratta di un gioco di tipo play-to-earn in cui i giocatori addestrano, nutrono e fanno combattere dei personaggi per ottenere punti in gara. Il giocatore che ottiene il miglior punteggio alla fine di ogni mese riceve un premio che proviene dalla pool Dogepool.

Gli animali Tamadoge sono l’elemento centrale di tutto il progetto Tamadoge. Si tratta di cuccioli in formato NFT che vengono allevati e accuditi fino a quando diventano adulti. Solo a questo punto possono lottare contro altri Tamadoge per conquistare punti e scalare la classifica globale.

Gli NFT dei Tamadoge possono essere acquistati nello store apposito di Tamadoge. Vale la pena sottolineare come vengono distribuiti i profitti delle vendite:

5% è usato per il burning di TAMA, mantenendo la natura deflazionaria della meme coin.

30% è usato per le attività di marketing e sviluppo.

65% è destinato al montepremi in palio per i giocatori ogni mese.

Tra le ragioni per cui Tamadoge si distingue da altri progetti simili è che offre un uso innovativo degli NFT. Ogni token non fungibile è associato a un modello animato in tre dimensioni che i giocatori possono usare come avatar anche in altri metaversi.



Inoltre, il team sta lavorando per portare questi cuccioli anche nel mondo reale lanciando un’applicazione di realtà aumentata che permetterà ai giocatori di prendersi cura dei propri Tamadoge come se fossero davvero insieme a loro.

In definitiva Tamadoge rappresenta la migliore opportunità ad alto rischio e alto rendimento per gli investitori. Combina perfettamente le funzioni dell’utility token, una meme coin e un ecosistema P2E, premesse che ne potrebbero determinare la crescita futura.

2. Battle Infinity - Il miglior token da comprare nel 2022

Battle Infinity è un progetto interessante che combina il mondo del gaming con la tecnologia blockchain e la Finanza Decentralizzata (DeFi).

Secondo noi rappresenta la migliore criptovaluta in termini di rapporto alto rischio/alto rendimento nel 2022. Battle Infinity permette ai giocatori di prendere parte all’ecosistema basato sul proprio metaverso per sfruttare il potenziale dei giochi tipo play-to-earn (P2E). Le attività sulla piattaforma sono gestite attraverso l’utility token nativo IBAT.

Gli utenti possono partecipare e vincere ricompense legate alla IBAT Premier League, di fatto il primo fantacalcio basato su NFT. Inoltre, la Battle Arena rappresenta il suo metaverso di riferimento in cui i giocatori possono realizzare i propri avatar unici mintati in forma di NFT attraverso smart contract di tipo ERC 721.

Di certo una tra le migliori crypto in cui investire nel 2022, IBAT permette ai giocatori di guadagnare un interesse sullo staking del token con la funzione Battle Stake. È anche possibile scambiare IBAT con altre crypto attraverso il Battle Swap. Infine, Battle Infinity dispone di liquidity pool globali in cui sono depositate quantità di IBAT come commissioni sulle transazioni.

La fase di prevendita legata a Battle Infinity si è chiusa di recente, giorni prima della scadenza prevista, dato che dimostra il grosso potenziale di crescita del progetto nel lungo periodo. Il token IBAT sarà presto disponibile sui principali exchange ed è stato già listato su Lbank, PancakeSwap e CoinGecko.

La fase 3 prevista nella roadmap di Battle Infinity prevede lo sviluppo della mainnet per gli smart contract. Unisciti al Gruppo Telegram di Battle Infinity per ricevere gli aggiornamenti e le ultime notizie che riguardano la piattaforma.

3. Lucky Block - Criptovaluta ad alto rischio e alti ricavi nel 2022

Un’altra criptovaluta caratterizzata da alti rischi e potenziali alti guadagni è Lucky Block, una piattaforma decentralizzata basata su sorteggi di NFT. Su Lucky Block gli utenti possono accedere alle estrazioni di premi settimanali associati al Platinum Rollers Club NFT.

Il sito ospita estrazioni settimanali e ogni venerdì un’estrazione di NFT con premi che possono raggiungere i 50.000$. I pagamenti avvengono in LBLOCK, il token nativo della piattaforma che all’inizio era costruito su un protocollo BEP 20 per i DEX. In questo modo erano applicate transazioni al 12%.

In seguito, l’aggiornamento di LBLOCK ha permesso di sviluppare il proprio token su un protocollo di tipo ERC-20. Il token di tipo ERC 20 può essere utilizzato anche sugli exchange centralizzati e non comporta il pagamento di commissioni sulle transazioni. Questo dettaglio rende la crypto basata su Ethereum una tra le migliori su cui investire.

LBLOCK è stato lanciato alla fine dello scorso gennaio e ha visto una rapida ascesa del 1.100% nelle prime due settimane di scambi. Presto però ha subito una correzione del 90% rispetto al prezzo massimo raggiunto.

LBLOCK V1 è listato su PancakeSwap e il token V2 (ERC20) del progetto è quotato su Gate.io, LBank, MEXC e Uniswap. Entrambi condividono la stessa fornitura massima.

4. Solana - Altcoin ad alta capitalizzazione e grande potenziale

Solana è una rete di blockchain molto performante che in passato ha già offerto ritorni elevati. Proprio come Ethereum, anche Solana offre agli sviluppatori la possibilità di sfruttare gli smart contract per creare DApp (Decentralized Application), protocolli DeFi e altre funzioni.

Si serve del meccanismo di consenso detto Proof-of-History, che rende Solana in grado di processare migliaia di transazioni al secondo (TPS).

Solana (SOL) ha registrato un aumento da 1,9$ a gennaio 2021 fino all’ATH a 260$ a novembre dello stesso anno, con un incremento del 13.584%. Da allora, Solana ha subito una correzione ben superiore all’80% rispetto al picco massimo assestandosi intorno ai 45$.

Chi crede nel suo potenziale a lungo termine, oggi può comprare Solana a un prezzo più basso rispetto a un anno fa.

5. Silks - Migliore piattaforma di metaverso nel 2022

Silks è una piattaforma per il metaverso che permette agli utenti di collezionare e scambiare veri cavalli.

Gli sviluppatori hanno sfruttato la tecnologia blockchain per associare un NFT a dei veri cavalli, di cui di fatto sono la controparte digitale. L’NFT permette di tenere traccia della genealogia dei cavalli e delle loro caratteristiche fisiche. Silks è anche una piattaforma di gioco di tipo P2E che si serve della propria valuta nativa, $SLK, come moneta di scambio. Gli utenti possono ricevere premi per il mining, l’acquisto di lotti di terreno sulla piattaforma e persino per il fatto di occuparsi degli animali.

La piattaforma inoltre premia gli utenti che contribuiscono allo sviluppo di tutto l’ecosistema. Per esempio, quando usano i token SLK nella compravendita o lo scambio di cavalli oppure quando fanno partecipare i propri animali alle gare nei fantatornei, così da poter vincere ulteriori ricompense nel token nativo.

Come comprare TAMA

Nella sezione di seguito mostriamo agli utenti come comprare TAMA, la migliore crypto da comprare oggi.

Step 1: Crea un wallet Ethereum

Gli utenti possono scaricare un wallet compatibile con la blockchain di Ethereum, come per esempio MetaMask, per comprare $TAMA..