Vuoi diventare Tecnico di sviluppo software?

Se codici, algoritmi, ambiente informatico sono da sempre parole che ti incuriosiscono, l’occasione per trasformare la tua curiosità in competenza è arrivata. Con AFP potrai diventare TECNICO DI SVILUPPO SOFTWARE e, nell’era digitale, entrare nel mondo del lavoro come una delle figure professionali più ricercate.

Durante il corso, presso l’AFP di Cuneo, acquisirai la capacità di sviluppare applicazioni software sulla base di analisi e specifiche tecniche e funzionali fornite dall'analista e/o dal capo progetto. Imparerai come installare e configurare l'ambiente informatico necessario per la scrittura del programma, la sua composizione e correzione; la composizione dei diagrammi di flusso e di modellazione in base alle specifiche fornite partendo dall'analisi del problema e trasponendo le stesse in forma grafica; la scrittura del codice (righe di programma, istruzioni, oggetti, moduli e costrutti del linguaggio di programmazione), rispettando criteri di leggibilità e funzionalità, aggiungendo i commenti esplicativi; come avviene lo sviluppo dell'applicazione e la verifica del funzionamento di un prototipo del programma fino alla versione definitiva.

Se nella fase iniziale del corso, per un totale di 1.000 ore comprese 400 ore di stage, verranno consolidate le conoscenze informatiche sull'architettura di elaboratori, sistemi operativi, reti, internet, inglese tecnico; successivamente approfondiremo i concetti che stanno alla base della programmazione quali variabili, operatori binari, operazioni bit a bit e le diverse tipologie di costrutti utilizzabili per la realizzazione del programma.

Acquisite le basi, la parte più significativa del corso sarà dedicata allo sviluppo di applicativi software reali, Web e non, fruibili in ambienti di rete: potrai così mettere in pratica i concetti appresi attraverso l’attività di sviluppo e manutenzione del codice.

ULTIMI POSTI DISPONIBILI.

Iscriviti subito!

Consulta la scheda del corso:

www.afpdronero.it/index.php





CONTATTI: Via Tiziano Vecellio, 8/C 12100 Cuneo

Tel +39 0171-693760 - centro.cuneo@afpdronero.it