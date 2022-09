Elezioni politiche, Monica Ciaburro (FdI): "Dagli italiani segnale indiscutibile. Ora le donne possono alzare la testa"

"Sono davvero grata, innanzitutto agli elettori che hanno dato grande fiducia a Fratelli d'Italia, a Giorgia Meloni e a me come candidata. Ma anche a chiunque, in questi mesi di campagna elettorale, abbia lavorato sul territorio per imbastire lo sforzo concreto del raccontare (non con odio ma con fiducia) una storia 'nuova' per il nostro paese, una speranza per risollevarlo".



E' piena d'orgoglio e di emozione Monica Ciaburro, sindaca di Argentera e candidata al collegio uninominale Piemonte 2-U05 (Cuneo) e nome di spicco di quello che - numeri alla mano, indiscutibili - è il primo partito del paese e la forza trainante di una coalizione di (centro)destra che (alcune letture lo danno per assodato) all'indomani delle votazioni sembra non esistere più nel concreto: Fratelli d'Italia.



Per lei, come somma dei voti del gruppo comprendente - oltre il partito di Giorgia Meloni - anche Lega Salvini, Forza Italia e Noi Moderati, 108.478 voti per una percentuale (anche questa, indiscutibile) 53,39%.



"I dati elettorali parlano da soli e ci dicono che una fetta di cittadini ha manifestato la propria mancanza di fiducia nelle istituzioni, derivata io credo da anni di rappresentanze che hanno percepito come lontane e indifferenti alle loro istanze, non andando a votare - prosegue Ciaburro - . La sfida più grande, per noi, sarà ricostuirne la fiducia dimostrando come il governo e lo stato possano tornare a essere meno lontani e ingessati".



Per stessa ammissione di Ciaburro il risultato raggiunto da Fratelli d'Italia lancia un "segnale indubbio in merito alla fiducia accordata al partito". E indica con precisione la preferenza in merito al prossimo premier che - motivo in più per definirlo 'storico' - per la prima volta nella storia d'Italia risulterebbe essere una donna: "Da donna direi che, finalmente, si comincia ad alzare la testa al di là di misure di tamponamento come le quote rosa. Una vera svolta anche in questo senso".



"Insomma, sento già da oggi un grande senso di responsabilità e il peso del portare le specificità e le istanze di un territorio - conclude Ciaburro - . Ci sarà da pensare, e con urgenza, alle imprese, alla pubblica amministrazione, alle infrastrutture e ovviamente anche alle famiglie che faticano ad arrivare alla fine del mese".