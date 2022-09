Elezioni, i dati di Savigliano in linea con quelli nazionali: al Senato Lega è 'quarto incomodo'

Se si hanno bene in mente i dati nazionali della tornata elettorale consumati nella giornata di ieri (domenica 25 settembre), quelli che arrivano dalla città di Savigliano non regalano particolari sorprese.

Anche in città, infatti, Fratelli d'Italia s'impone e sbaraglia tutti, conquistano il 27,23% e 27,01% rispettivamente in Camera e Senato. Il Partito Democratico si attesta in seconda posizione con il 20,52% e il 20,39%, e Azione risulta sul terzo gradino del podio con l'11,26% alla Camera e il 10,68% al Senato (in questo caso di pochissimo superiore al 10,38% della Lega).

I risultati per quanto riguarda la Camera vedono quindi la Lega al 10,19%, Forza Italia al 7,88% e il MoVimento 5 Stelle al 7,40%. Quindi +Europa al 5,34%, l'Alleanza Verdi e Sinistra al 4,13%, ItalExit al 2,44% e Italia Sovrana e Popolare all'1,58%. Unione Popolare, Moderati e Impegno Civico chiudono la corsa attestandosi rispettivamente allo 0,97%, allo 0,59% e allo 0,46%.

Al Senato, com'è ovvio, le cose non cambiano di molto. E, a parte i primi tre partiti - e, come detto, alla Lega che fa un po' da 'quarto incomodo' - , troviamo Forza Italia al 7,83%, il MoVimento 5 Stelle al 7,46%, +Europa al 5,51% e l'Alleanza Verdi e Sinistra al 4,10%. ItalExit, Italia Sovrana e Popolare e Unione Popolare si atestano rispettivamente all'1,97%, all'1,12% e all'1,02%; a chiudere i Moderati allo 0,54% e Impegno Civico allo 0,49%.

Questi dati, raccolti tramite il portale Eligendo.it, riguardano le 20 sezioni della città di Savigliano e un totale di 16.536 elettori: l'affluenza si è attestata al 68,72% - quindi sotto quella nazionale - , e si sono contate 374 schede nulle e 203 schede bianche.

Curioso il dato - anche questo estraibile da Eligendo.it - riferito alle ultime elezioni politiche del marzo 2018. Dato che, curiosamente, vedeva la Lega come primo partito al 24,26% seguito dal PD al 22,64% e al MoVimento 5 Stelle al 22,25%. Un altro mondo, si potrebbe dire.