Anche a Cuneo si manifesta per Masha Amini e le donne iraniane

In tutto il mondo manifestazioni di sostegno alla protesta in corso in Iran (Ph. Facebook)

"In sostegno alle rivolte in Iran e in particolare, alle donne iraniane che lottano contro il regime dei Mullah". Queste le motivazioni della manifestazione in programma per questo giovedì, 6 ottobre, dalle ore 17,30 alle 18,30, in piazza Audifreddi a Cuneo.

A promuoverla la sezione cuneese dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (Anpi), la delegazione di Torino dell’Associazione Medici e Farmacisti Democratici Iraniani Residenti in Italia e l’Associazione Iran Libero e Democratico.



"Non si può restare indifferenti a ciò che sta succedendo oggi in Iran – dicono dall’Anpi di Mondovì, che sostiene e parteciperà alla manifestazione –. Possiamo, anzi dobbiamo e soprattutto vogliamo manifestare tutto il nostro sdegno e la nostra rabbia perché nel 2022 lì si perde la vita per un velo indossato male, perché in nome di un’ideologia religiosa stravolta e aberrante qualcuno si ritiene legittimato a percuotere fino a uccidere una ragazza di 22 anni". La stessa sezione Anpi auspica vivamente "una significativa partecipazione da parte di tutti coloro che credono che le infamie perpetrate contro gli esseri umani debbano essere pubblicamente e concretamente esecrate".