Cosa ci dicono le stelle? L'Oroscopo di Corinne dal 5 al 12 ottobre

ARIETE: Infiammarsi, strepitare, sbraitare non serve a niente in quanto sono i fatti che contano e i medesimi vanno esposti pacatamente, eludendo strilli e scenate: mettetelo in pratica rammentandolo pure alle persone con cui tratterete…Una compera sfiziosa alletta e spaventa ma per sostenerla confidate in un provvidenziale appoggio e anche per tutto il resto contate nei benefici della Luna che il giorno 9 si fa piena nella vostra costellazione. Domenica spassosa, corrucci per anzianotti.

TORO: Riscattatevi da quest’epoca così insensibile dove il menefreghismo, la violenza, la malvagità trafiggono l’anima, indossando il sorriso più bello, tendendo la mano a chi non sa rialzarsi, guardando oltre la fosca cortina dell’ignoto, perdonando un’offesa ed evitando di prendervela per ciò di cui non ne vale la pena. La settimana nel complesso appare briosa a parte un dubbio che attanaglia, una conoscente che delude e una preoccupazione familiare. Invito o cena sfiziosa.

GEMELLI: La forma non è perfetta e a tal malessere interiore contribuiscono un fracco di contesti atti a impensierire però siate ottimisti partendo dal presupposto che il male non vien mai solo per nuocere e che da una buffa esperienza ne trarrete saggezza! Fattibili pure delle richieste accolte, un responso tranquillizzante, un guizzo di giocondità, un acciacco da curare e un accadimento quasi paranormale. Prossimamente scamperete un guaio o sistemerete qualcosa apparentemente irreparabile.

CANCRO: Ieri, oggi, domani, si confonderanno, la stanchezza predominerà, la tristezza si insinuerà tra le ragnatele del subconscio e la nebbia del dubbio appannerà i pensieri, commutandovi in cancretti mogi ed ansiosi… Ma, approfittando di astri clementi, scrollatevi di dosso il torpore, soprassedete su critiche e trivialità, concedetevi una sana follia e risorgerete. Inoltre il fatto di risolvere un problemino e vedere una bella persona vi ringalluzzirà. Venerdì sconclusionato e week end movimentato.

LEONE: All'infuori di un’ incavolatura con i fiocchi, transitori spleen, un tipetto falsetto da smascherare, una tempestata di notiziole e un fatterello pazzerello, vi arrabatterete egregiamente nel vortice della quotidianità, riuscendo persino a ritagliare frammenti di spazio per il trastullo, l’intimità, una visita di piacere o una serata speciale … Cercate inoltre di rinforzare le difese immunitarie e provate a giocare qualcosina visto che le stelle potrebbero procacciare una vincitina.

VERGINE: Giorni intensi vi attendono al varco al punto di giungere a sera stanchi e stressati ma, volenti o nolenti, non potete mollare il tiro considerate le responsabilità e le incombenze a cui sopperire così come un paio di contrattempi innervosiranno oppure dovrete prendere una decisione spettante voi o familiari. Attenti comunque a non strafare e tenete sotto stretta vigilanza sia la salute che le valute. Sabato birichino e curiosino. Crisi o malintesi tra fidanzati o mal maritati.

BILANCIA: Poiché qualche stellina vi sosterrà debellate i brutti pensieri, rimboccatevi le mani, coltivate la pianticella dell’amore, dell’amicizia e se le cose non fungono un granché sappiate che presto riuscirete a sistemare quello che vi faceva penare. Occhio solo a non costruire castelli in aria guardando in faccia la realtà e poi, in occasione del vostro compleanno, organizzate un combino carino a meno che le sorprese non provengano da altri! Week end interessante.

SCORPIONE: In questo mondo adulterato mantenete intatta la vostra identità, difendete ciò in cui credete e lottate per ottenere quello che più desiderate! Lungi quindi da voi tipi abietti e falsetti a favore di rapporti interpersonali limpidi come l’acqua sgorgante da sorgenti incontaminate! Preparatevi altresì a due sorpresine: una bruttina, l’altra infervorante e siate pronti ad accogliere un autunno veramente elettrizzante… Inviti dai strani risvolti. Propensione alle infiammazioni.

SAGITTARIO: La volontà è l’arma più potente di cui disponga un individuo la quale, se abbinata alla determinazione, ha il potere di volgere parecchi eventi a vostro vantaggio: non dimenticatelo quantunque lo scoraggiamento colpisse a tradimento… Ci sono diverse matasse da sbrogliare ma anche se ora sembra tutto coì nebuloso alla fine ne trarrete delle soddisfazioni tirando respiri di sollievo. Se la salute non è al top consultate uno specialista. Contatti con enti bancari o sanitari.

CAPRICORNO: Confidate in un periodo discretamente clemente malgrado nel corso della settimana vi capiti di scattare per inezie, trattare con esseri testoni, ricevere comunicati strampalati, posticipare un appuntamento, sopperire a dei versamenti o preoccuparvi eccessivamente per un qualcosa che invece si risolverà. Una visita, tavolata, bicchierata, ritrovo o quattro ciance in compagnia, vi ritempreranno. Amoretti nascenti per single ed adolescenti. Tendenza al mal di schiena e alle infreddature!

ACQUARIO: Agguantate Saturno e mettetelo in castigo: è forse l’unico modo per fargli capire che siete stufi di tirare carri e buoi e di trovare sulla via dei costanti intoppi. Ci sarà inoltre chi avrà il potere di esacerbarvi mettendo a dura prova la vostra pazienza e considerato il rischio di incappare in contravvenzioni rispettate alla lettera il codice stradale. Le stramberie invece avvolgeranno il lato sentimentale. Esami e cure adeguate vi risaneranno in caso di malesseri. Domenica spassosa.

PESCI: Non agitatevi e non fissatevi su questioni risolvibili con la lungimiranza e la pazienza… La settimana appare essere piuttosto variabile, annesse delle comunicazioni contrastanti, dei pensieri vaganti, degli sbalzi umorali e una gran voglia di esser lasciati in pace da chiunque seguiti a picchiare sul medesimo tasto. In uno scatto di nervi offenderete un interlocutore oppure direte cose non pensate. Se felicemente accoppiati inventate magici momenti con chi amate.





