Un viaggio tra i monti e il mare: primo test per fare della Ferrovia delle Meraviglie una linea turistica [VIDEO]

Un viaggio tra i monti e il mare, dal Piemonte alla Liguria: nella giornata di oggi 18 gennaio FS Treni Turistici ha effettuato una prova tecnica lungo la 'Ferrovia delle Meraviglie', attraversando il Colle di Tenda. l convoglio composto da vetture per treni Espressi diurni è partito da Torino Porta Nuova alle 8:00 con arrivo a Imperia alle 13:00, con simulazione di fermate nelle stazioni di Torino Lingotto, Fossano, Cuneo, Limone, Tende, Breil sur Roya Ventimiglia e Sanremo.



Si tratta del primo test sull’itinerario Torino – Cuneo – Breil – Ventimiglia - Imperia per la valorizzazione turistica di una linea ad elevato valore storico, paesaggistico ed ingegneristico.

L’iniziativa organizzata da FS Treni Turistici Italiani, società del Gruppo FS dedicata al turismo, rientra tra i test di natura tecnica propedeutici allo sviluppo di iniziative di turismo sostenibile in collaborazione con le Regioni e gli Enti interessati alla valorizzazione di questa linea nota per le sue caratteristiche tecniche e paesaggistiche. Saranno quindi sviluppate e proposte agli Enti, che da tempo chiedono il rilancio di questa affascinante tratta ferroviaria, iniziative con convogli dedicati alla migliore esperienza turistica.



La linea Cuneo-Breil-Ventimiglia, che si snoda per 96 km tra le Alpi Marittime e lo spettacolare Parco Nazionale del Mercantour fino a raggiungere la riviera del ponente ligure, è ormai conosciuta come la “Ferrovia delle Meraviglie” per la bellezza dei luoghi attraversati e le particolarità tecniche con cui è stata realizzata con opere d’arte come i suggestivi ponti che collegano le strette valli Roya e le gallerie tra cui quella elicoidale di Vernante di circa 1500 metri.

Il VIDEO dell'arrivo e della ripartenza dalla stazione di Cuneo nelle immagini di Andrea Richermo