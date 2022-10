A Venasca la mostra mercato della Castagna

Domenica 16 ottobre, cuore della mostra mercato della castagna di Venasca, è dedicata al mercato dei produttori e degli artigiani del territorio, con espositori in via Casavecchia e nelle piazze Vineis, Caduti e Martiri a partire dalle ore 9.

La giornata sarà arricchita e animata da numerosi eventi collaterali: sin dal mattino e per tutta la giornata, sono previsti intrattenimenti musicali a cura dei Cantur ed San Mauro, de J’amis dla piola e dell’associazione Lu Cunvent, che proporrà musica occitana da ballo in alcune aree del mercato. Inoltre, saranno presenti piccoli animali e vacche nell’area mercatale, ci si potrà intrattenere con i giochi in legno della cooperativa Giocolegno di Brossasco e l’associazione Pompieri del Monviso O.D.V. preparerà le caldarroste.

Nel pomeriggio, dalle ore 14, ancora musica con l’Istituto Civico Musicale, nella Chiesa della Confraternita, i Cori spontanei di Isasca, la fisarmonica di Roberto Avena e il violino di Chiara Cesano, musica live e intrattenimento a cura di Aranzulla Sound e DJ set; spazio anche ad attività dedicate alle famiglie con i laboratori motori del Tapinè, proposti dalla Podistica Piaschese. Sempre per i più piccoli, si segnalano le visite guidate su prenotazione (obbligatoria sul sito www.lafabbricadeisuoni.it) e ingresso a pagamento (€ 5) a La Fabbrica dei Suoni, che si svolgono alle ore 15 e 16.30.



Il programma della giornata è completato dalla possibilità di pranzare con un menù a base di castagna, in collaborazione con i ristoranti e le trattorie di Venasca e a partire dalle ore 12.30, e dal torneo di belote che si tiene dalle ore 14 presso la bocciofila. All’Ufficio Turistico di piazza Martiri, aperto per tutta la giornata, si potranno infine avere tutte le informazioni necessarie per fruire dei sentieri firmati Venasca Outdoor, alla scoperta della fitta rete sentieristica che si sviluppa nel territorio comunale, sui due versanti della valle: da percorrere a piedi o in MTB - https://venascaoutdoor.it