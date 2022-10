Quanto sono necessari i programmi di disintossicazione?

Negli ultimi anni si è parlato sempre più della necessità di una pulizia regolare del corpo. Questo argomento è già apparso sulle copertine delle riviste o degli articoli più seguiti, dei siti web più letti su salute e bellezza. Allo stesso tempo, l'uso di tutti i tipi di diete depurative sta diventando sempre più popolare e stanno diventando sempre più popolari programmi di integratori specializzati. Che cos'è davvero la pulizia del corpo e perché dovremmo eseguire una disintossicazione regolare del nostro corpo?

È risaputo che una dieta sana ed equilibrata è una delle cose più importanti che possiamo fare per proteggere la nostra salute. Una dieta sana può aiutare a ridurre il rischio di malattie cardiache e ictus migliorando i livelli di colesterolo, abbassando la pressione sanguigna o controllando la glicemia. Pochi di noi sanno, tuttavia, l'importanza di una regolare disintossicazione e sverminazione. E per spiegare tranquillamente, la sverminazione è il processo di somministrazione di un farmaco o di un prodotto antielmintico a una persona per sbarazzarsi dei parassiti intestinali.

Il nostro corpo è costantemente esposto a fattori avversi

Il nostro corpo non è adattato alle condizioni moderne. Ogni giorno siamo esposti a vari fattori che possono influire negativamente sul funzionamento del nostro corpo: inquinanti atmosferici, tossine, cibi malsani. Tutto questo può accumularsi nel nostro corpo e impedirgli di funzionare correttamente. Ecco perché è così importante disintossicare regolarmente il tuo corpo.

La disintossicazione è il processo di eliminazione dei depositi e delle tossine sopra menzionati dal corpo, principalmente attraverso il sistema digestivo, che è il nostro miglior filtro. Diete specializzate o programmi di integrazione accelerano questo processo, rendendolo più facile e divertente. Dovremmo ricordarci di fare regolarmente la disintossicazione: gli esperti lo raccomandano almeno due volte l'anno.

Cause dei parassiti intestinali

I parassiti intestinali sono tra i problemi più comuni nei bambini e negli adulti. Entrano nel corpo umano quando una persona entra in contatto con acqua, suolo o un oggetto infetto. Una volta nel corpo, le larve diventano adulte, si depositano nei vasi sanguigni e iniziano a riprodursi. Le loro uova passano nell'intestino, dove viene attivata una risposta immunitaria, poiché il corpo della persona infetta riconosce le uova come organismi estranei. Le reazioni del corpo ai parassiti intestinali dipendono da quale parte del corpo è stata colpita. Se il tratto gastrointestinale è il sito principale dell'infezione, possono verificarsi dolore addominale, diarrea, sanguinamento intestinale e ostruzione intestinale. Anche il fegato e la milza possono essere colpiti. Se il tratto urinario è più colpito, il sangue può essere perso nelle urine e possono verificarsi danni a lungo termine ai reni, alla vescica e all'uretra.

Perché la sverminazione è obbligatoria per gli adulti?

I bambini sono più spesso colpiti da parassiti intestinali, soprattutto a causa dell'eccessiva dolcezza, delle mani sporche o del contatto con molti oggetti meno puliti. A questo proposito, gli specialisti raccomandano la sverminazione regolare almeno due volte l'anno, in primavera e in autunno, quando le larve dei parassiti sono in fase di riproduzione.

Allo stesso tempo, non solo i bambini ma anche gli adulti hanno bisogno di una regolare sverminazione.

La sverminazione migliora l'immunità, proteggendo così il corpo dalle malattie croniche causate dai parassiti. Migliora la concentrazione, aumenta l'assorbimento nutrizionale e controlla infezioni, anemia o problemi digestivi.

Secondo gli esperti del settore, un'infezione da parassiti intestinali spesso non è evidente e i sintomi potrebbero includere improvvisa perdita di peso, mal di stomaco, debolezza, febbre, vomito e anemia. Allo stesso modo, i parassiti intestinali possono colpire gli adulti. Sebbene nella maggior parte dei casi, l'infestazione da parassiti non sia un'infezione pericolosa per la vita, può portare a vari problemi clinici.

Sebbene vi sia una crescente consapevolezza globale della sverminazione tra i bambini, la sverminazione tra gli adulti richiede anche una maggiore attenzione.

Come funzionano i programmi di disintossicazione?

Programmi di pulizia specializzati sono un metodo di disintossicazione molto più efficace di qualsiasi dieta tradizionale o di digiuno. Probabilmente tutti hanno provato a bere il succo di limone al mattino o a bere la zuppa di verdure la sera e sanno che non funziona. Nel caso dei programmi di pulizia, sono stati progettati per ottenere i migliori risultati e tutti i loro ingredienti sono stati testati di conseguenza.

La forma semplice del loro assorbimento è altrettanto essenziale: di solito sono cocktail piuttosto gustosi che consumiamo più volte al giorno. Il loro utilizzo si divide in tre semplici passaggi: detergere, rigenerare e rafforzare il corpo. Dovremmo smettere di usare posizioni a lungo termine che influiscono negativamente sul nostro corpo, causando, ad esempio, irritazione o debolezza.

Un effetto collaterale dell'utilizzo di tali programmi è una leggera perdita di peso: il nostro corpo elimina semplicemente gli elementi non necessari. Molte persone dicono anche che non hanno voglia di mangiare cibi malsani dopo la disintossicazione, per esempio.

Vale la pena ricordare di consumare grandi quantità di acqua durante tutto il processo, perché il corpo la usa per l'autopulizia.

Come scegliere il giusto programma di pulizia?

Viviamo in un ambiente molto dinamico. L'industria dei prodotti biologici, vegani o naturali cresce ogni giorno e il mercato è coperto da milioni di programmi di salute e disintossicazione. È molto facile perdersi, confondersi o addirittura frustrarsi quando si tratta di scegliere il giusto programma di disintossicazione per le proprie esigenze. È necessario prestare molta attenzione, leggere ogni dettaglio, comprendere la composizione e l'impatto di ogni componente. Pertanto, la scelta del giusto programma di disintossicazione per il tuo corpo deve essere ben documentata. Uno dei dettagli più importanti a cui prestare attenzione è il produttore e la sua certificazione di qualità, nonché la tecnologia di produzione. Un altro dettaglio importante è l'esperienza e l'anzianità del programma sul mercato e, se possibile, il feedback delle persone al riguardo.

Uno dei programmi di disintossicazione più consigliati è Colo-Vada. È stato sviluppato in Canada dal Dr. Albert Zerr. Questo programma aiuta a purificare il corpo in 14 giorni, mantenendo un livello adeguato e salutare per la microflora intestinale. Questo programma riequilibra il livello di vitamine e minerali, aiuta a rimuovere parassiti e tossine da tutto il corpo, in particolare dal colon.

Il suo utilizzo è semplice: in 14 giorni attraversiamo tre fasi. Il compito principale è eliminare tutti i depositi e le tossine dal corpo. Questo programma migliora anche il funzionamento dell'intero sistema digestivo, purifica il sangue e aumenta significativamente l'immunità.