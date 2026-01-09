 / Economia

Economia | 09 gennaio 2026, 13:00

Dopo la terza media scegli fra i tre percorsi triennali gratuiti del CnosFap

Da martedì 13 gennaio sarà possibile fare l’iscrizione online per i corsi gratuiti rivolti ai giovani 14/24 anni in uscita dalle scuole medie

Dopo la terza media scegli fra i tre percorsi triennali gratuiti del CnosFap


 

Il CnosFap, Formazione professionale Salesiana della sede di Saluzzo, per l’anno formativo 2026/27 presenta tre percorsi triennali gratuiti per giovani 14/24 anni, in uscita dalla terza media (corsi in attesa di approvazione e finanziamento):

  • Operatore del benessere – erogazione di trattamenti d’acconciatura
  • Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza
  • Operatore delle produzioni alimentari – lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno

Per coloro che hanno già una qualifica coerente si presenta il corso gratuito (in attesa di approvazione e finanziamento):

  • Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza – Ricettività turistica 

Da martedì 13 gennaio sarà possibile fare l’iscrizione online, trovate tutte le indicazioni ed i criteri di precedenza alla pagina: https://saluzzo.cnosfap.net/2026/01/08/iscrizioni-on-line-2026-2027/

Per effettuare la pre-iscrizione, visionare i laboratori e le aule e parlare ai formatori è necessario prendere appuntamento al 0175/248285 o mandare una mail a info.saluzzo@cnosfap.net.

Sono aperte anche le iscrizioni ai percorsi di qualifica per giovani e adulti con più di 18 anni.

Tutta l’offerta formativa è finanziata interamente da: Regione Piemonte ed Unione Europea per il tramite dei fondi strutturali.

Per informazioni: CnosFap, via Griselda, 8 – 0175248285 – info.saluzzo@cnosfap.net

Pagina FB

CnosFap Salesiani Saluzzo

I.P.

