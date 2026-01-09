23^ Fitwalking del Cuore a Saluzzo domenica 18 gennaio

Longevo ma comunque sempre in movimento, anzi in cammino. Ai capisaldi della manifestazione si affiancano infatti alcune iniziative nuove, tra queste, grazie alla collaborazione con Arenaways, verrà proposto il treno del cuore, sarà possibile raggiungere Saluzzo, da Savigliano e da Cuneo, gratuitamente mostrando il pettorale.

I posti sono limitati, per cui il passaggio gratuito sarà garantito fino ad esaurimento della capienza. I treni su cui sarà possibile viaggiare gratuitamente mostrando al capotreno il proprio pettorale sono:

PER SALUZZO (andata)

11914 da Cuneo (7:45), Busca (8:02), Costigliole (8:11), Verzuolo (8:17) e Manta (8:20) con arrivo a Saluzzo per le ore 8:26

11917 da Savigliano (9:12) con arrivo a Saluzzo per le ore 9:27

DA SALUZZO (ritorno)

11922 delle ore 12:32 per Savigliano (12:47)

11945 delle ore 13:33 per Manta (13:39), Verzuolo (13:43), Costigliole (13:48), Busca (13:57) e Cuneo (14:14)

11908 delle ore 15:32 per Savigliano (15:47)

11931 delle ore 16:33 per Manta (16:39), Verzuolo (16:43), Costigliole (16:48), Busca (16:57) e Cuneo (17:14)

Per la manifestazione formula che vince non si cambia!

La quota iscrizione di 5 Euro verrà come sempre INTERAMENTE devoluta a sostegno delle iniziative proposte dalle scuole e dalle associazioni che prendono parte alla raccolta iscrizioni.

Vengono proposti 3 percorsi, tutti con partenza ed arrivo da Piazza Cavour a Saluzzo: 6 Km – 10 Km sino a Manta – 13 Km sino a Verzuolo.

La partenza è alle ore 10,00.

Sarà possibile partecipare con il proprio cane acquistando il pettorale dedicato da Dog Service a Saluzzo in Via Spielberg oppure direttamente domenica mattina prima della partenza.

È possibile devolvere in beneficenza l’intera quota iscrizione grazie al sostegno delle aziende sponsor Sedamyl e Banca Alpi Marittime, la Concessionaria Azzurra, Arenaways, Caffè Excelsior, il Dental Point Salzano e Tirone, Scotta, Farmacia San Martino, Chiale Expert Kasanova, McDonald’s Savigliano, Dog Service e Prolife; e grazie al sostegno delle aziende fornitrici di prodotti e servizi Acqua Eva, Ambiente Servizi, Gullino, VF Noleggi, Csea, Bus Company, Fino Aldo carrelli elevatori, Astec ed il partner tecnico Karhu. A queste si aggiungono i media partner TargatoCn, la Gazzetta di Saluzzo ed il Corriere di Saluzzo, la Croce Verde di Saluzzo, la Croce Rossa di Manta, l’Associazione Nazionale Carabinieri di Saluzzo ed il Gruppo Radio Soccorso di Saluzzo che garantiscono la sicurezza sul percorso in collaborazione con la Città di Saluzzo, il Comune di Manta e il Comune di Verzuolo ed i rispettivi comandi della Polizia Locale.