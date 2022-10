Backstage, rivedi la puntata dedicata ai nostri amici a 4 zampe

La puntata di Backstage andata in onda giovedì 20 ottobre, condotta da Gian Maria Aliberti Gerbotto, è stata dedicata ai nostri amici a 4 zampe.

In trasmissione è intervenuto il dottore Andrea Imbimbo, medico veterinario, insieme alla sua fedele cagnolina Ivy, che lo accompagna in ogni avventura. Insieme all'ospite abbiamo approfondito la tematica tanto complessa quanto delicata dei tumori su cani e gatti. Con lui in studio, il vignettista Danilo Paparelli.

SI ringrazia Raffaele Massano per la regia e Enrico Sabena per la sigla.

Rivedi la puntata: