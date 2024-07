Pontechianale, si dimette l’assessore Paolo Gaudissard

Piccolo terremoto in municipio a Pontechianale, in alta valle Varaita, in piena stagione turistica.



L’assessore Paolo Gaudissard si è dimesso pur restando in Consiglio comunale.



L’interessato motiva la decisione con “ragioni strettamente personali” anche se in paese si parla di tensioni in Comune riferite alla questione della gestione dei pascoli.



Il sindaco del paese del lago, Andrea Allasina, affiancato in giunta dal vicesindaco Pier Matteo Roulph, dovrà ora individuare un nuovo assessore.