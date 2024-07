Incidente pochi minuti fa a Roddi nei pressi della rotonda di ingresso sull'autostrada A33 Asti-Cuneo. Scontro auto contro moto.

Ferito grave il motociclista di 60 anni, trasportato in ospedale a Cuneo in codice rosso.



Sul posto le squadre della prima partenza dei vigili del fuoco di Alba, l'emergenza del 118 per la presa in carico dei feriti e i carabinieri per la gestione della viabilità.



Si segnalano disagi e rallentamenti alla circolazione.