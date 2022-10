Cuneo, in via Bassignano sale il malcontento: “Chiediamo più sicurezza”

“Basta non ne possiamo più. Uscire di casa è diventato pericoloso, soprattutto per i nostri figli. Chiediamo più controlli anche in via Bassignano, angolo Corso Dante, dove ormai si spaccia in pieno giorno”. A far scoppiare la protesta dei residenti in questa zona di Cuneo, è stato l’ennesimo episodio grave che si è verificato qualche sera fa.



“Erano da poco passate le venti - spiega una delle donne rimaste coinvolte nello spiacevole episodio - stavo rientrando a casa con una mia amica quando un ragazzo di colore, visibilmente ubriaco, ha iniziato ad inveire contro di noi. Abbiamo fatto finta di nulla per non creare maggiore tensione ma poi lui ci ha aggredite, spintonandoci. Fortunatamente sono riuscita ad avvertire mio marito che è sceso e ci ha aiutate a sfuggire al raggio di azione di quell’uomo, che continuava ad aggredirci fisicamente e verbalmente. Purtroppo nella sua furia è rimasto coinvolto anche un ragazzino che stava tornando a casa dopo un allenamento sportivo”.



Le vittime hanno chiamato la Polizia di Stato ma, il tempo di arrivare, e l’aggressore si era già allontanato.



“Molti di noi - prosegue la residente di via Bassignano - stanno cercando di cambiare casa: ormai qui è invivibile. Più di una volta ho segnalato alle forze dell’ordine che dalle mie finestre vedevo ragazzi spacciare in strada. Senza contare che i giardinetti di Corso Dante sono diventati un dormitorio a cielo aperto, con tende che appaiono e scompaiono nel giro di una notte e giacigli sotto gli alberi”.