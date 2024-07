Faule, si aggrava il bilancio dell'incidente stradale tra Moretta e Polonghera sulla SP 663: morto un 54enne

AGGIORNAMENTO DELLE 7.50: Si aggrava il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri sera sulla SP 663: dalle prime notizie giunte dal 118 sarebbe deceduto uno degli occupanti dei tre mezzi coinvolti, Si tratterebbe di un uomo di 54 anni, del quale non si conoscono al momento le generalità. Due altre persone sono rimaste ferite: una trasportata in codice giallo all'ospedale di Savigliano ed un'altra con codice verde. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente.

------------------------------------------------------

Grave incidente stradale nella serata di ieri, martedì 9 luglio nel comune di Faule, nel saluzzese. dove tre auto sono state coinvolte in uno scontro avvenuto sulla Strada Provinciale 663 tra Moretta e Polonghera intorno alle 22.30.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco con squadre da Saluzzo e Racconigi per estricare alcune persone rimaste incastrate all’interno dei mezzi, oltre alla messa in sicurezza della zona.

Sul posto anche i carabinieri ed alcune ambulanze del 118, con il personale addetto al quale sono stati affidati i feriti.

Non si conosce al momento la gravità delle loro condizioni.