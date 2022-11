Cinquant'anni di trapianti e donazioni organi: grande evento a Bra

Ecco allora che 26 novembre alle ore 9 sotto l'attenta regia del giornalista Gianmario Ricciardi sarà messo in scena al Teatro Boglione Politeama un vero e proprio "talk show" per dar evidenza ai 50 anni della trapiantologia in una regione, il Piemonte, d'eccellenza visto la tanta attività ed i tanti nomi di spicco legati al mondo della sanità che nel corso del tempo hanno permesso di festeggiare un compleanno che senza il dono di organi, tessuti e cellule non sarebbe stato più possibile.

"La Sezione Provinciale AIDO di Cuneo in stretta collaborazione con il Gruppo Comunale di Bra è onorata di organizzare un evento associativo di così tanto spessore sociale in un contesto di prevenzione e di vita vista la presenza di eccellenze del mondo medico scientifico che arriveranno nella città della Zizzola da tempo riconosciuta, a tutti gli effetti ed a pieno titolo, città del dono vista anche la recente inaugurazione di "Piazzetta AIDO", life zone a ricordo dell'attività associativa svolta sulla "Granda" e per dar memoria agli Angeli Donatori" dice il Presidente della realtà di coordinamento associativo della provincia di Cuneo Gianfranco Vergnano a cui fà eco il Presidente AIDO Piemonte Valter Mione - "Al di là delle istituzioni presenti, in particolare i rappresentanti della Regione Piemonte legata ad AIDO da un accordo sottoscritto all'unanimità dal "parlamentino piemontese" e della Provincia di Cuneo, Bra e la terra della "Granda" è sicuramente per AIDO zona fertile e ricca di risultati e l'arrivo del Direttore Generale del Centro Nazionale Trapianti Roma Massimo Cardillo e di luminari del mondo del trapianto e della vita né son prova ed evidenza".