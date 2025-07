Festeggiati a Bra gli 80 anni della Confcommercio Nazionale [VIDEO]

In occasione dell’80° anniversario della Confcommercio Nazionale, Ascom Bra ha organizzato una breve cerimonia con taglio della torta sull’Ala di Corso Garibaldi, luogo storico e simbolico della città, per poi “regalare” ai tantissimi braidesi convenuti in piazza XX settembre un magnifico spettacolo di musica e fontane luminose.

Una bella serata insomma, per celebrare 80 anni di presenza corporativa in Italia, primo di una serie di appuntamenti che le Ascom Territoriali Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Cuneo propongono nel corso del 2025 e che culmineranno nella Convention di Sistema in programma venerdì 7 novembre al Castello di Carrù.

Presente alla cerimonia il presidente di Ascom Bra Giacomo Badellino, visibilmente emozionato: “In questi 80 anni Ascom Bra è divenuta un punto di riferimento per tutto il territorio e per la comunità. È il mio 18° compleanno come presidente dell’Ascom braidese e come vice dell’Unione Commercianti cuneesi e sono molto lieto per questa festa, celebrata in un luogo storico della nostra città”.

Il direttore di Ascom Bra Luigi Barbero ha rimarcato l’importanza storica dell’associazione: “Il 29 aprile 1945 venne costituita la Confcommercio Nazionale a pochissimi giorni dalla fine della guerra. Fu l’avvio di un percorso travolgente per una confederazione che rappresenta le imprese del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e dei trasporti, e che nel tempo ha avuto grande importanza nella vita sociale ed economica italiana. Attraverso la sua ramificazione territoriale, la Confcommercio è stata uno dei motori della modernizzazione e dell’evoluzione culturale del nostro paese”

Al breve momento istituzionale hanno partecipato anche il sindaco di Bra Gianni Fogliato e il vicesindaco con delega al Commercio Biagio Conterno, che hanno consegnato al presidente Badellino una targa commemorativa.

Presente e festeggiato Ferruccio Dardanello, per tanti anni figura di spicco nella Confcommercio e in molti altri ambiti istituzionali.

Nel suo intervento, Danilo Rinaudo, presidente Confcommercio Imprese per l’Italia Provincia di Cuneo ha ricordato: “Rappresentiamo un terzo del PIL nazionale, con la frammentazione di migliaia di piccole e medie aziende: mi piace ricordare una frase del presidente nazionale Carlo Sangalli, in cui dice che rappresentiamo il terziario, ma non siamo secondi a nessuno. Il 2025 è un anno speciale per Confcommercio e anche in provincia di Cuneo abbiamo voluto celebrare il nostro 80° compleanno organizzando una serie di eventi pubblici aperti a tutti. Questo è il primo e ringrazio Ascom Bra di aver fatto da apripista con questa bella serata”.

Lo spettacolo musicale di luci, acqua e fuoco “Fontane Danzanti”, a cui ha assistito un pubblico numerosissimo, ha chiuso l’evento.

L’ iniziativa della Confcommercio Zona di Bra, ha avuto il patrocinio della Città di Bra e la collaborazione di Baratti & Milano.

IL VIDEO DELLA SERATA QUI SOTTO: