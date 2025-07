Alberi e pali pericolanti per il forte vento in diverse zone della provincia. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco

Numerose le richieste di soccorso che dal primo pomeriggio di oggi, martedì 8 luglio, stanno impegnando uomini e mezzi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, chiamati a intervenire per emergenze provocate dal forte vento che da ore interessa diverse zone del Piemonte ( a Collegno annullato il concerto di Lucio Corsi e Baustelle ). Nella nostra provincia nelle ultime ore si sono registrano raffiche andate dai 52,2 km/h del colle San Bernardo, presso Garessio, ai 45,7 km/h registrati a Bra, ai 50,8 km/h di Fossano e ai 60,2 km/h di Villanova Solaro.

STERPAGLIE IN FIAMME

Il forte vento ha probabilmente favorito gli incendi di sterpaglie registrati proprio a Bra, dove nel primo pomeriggio si è dovuto chiudere temporaneamente la tangenziale, presso il raccordo dell’autostrada A33 a Cuneo o lungo la strada provinciale 12 a Piozzo, dove sono intervenuti i volontari di Dogliani.

IMBALLATRICE A FUOCO A MELLEA

Le fiamme si sono estese in un campo agricolo anche a Mellea, dietro la chiesa, lungo la Provinciale 184, chiamando a operare una squadra partita dal Distaccamento Volontari di Savigliano, intervenuti insieme ai permanenti di Saluzzo per spegnere l’incendio che ha interessato una imballatrice a Villafalletto.

PIANTE E RAME PERICOLANTI A CUNEO, ALBA E MELLE

Diverse le piante, i rami o i pali resi pericolanti a causa del vento. E’ accaduto a Melle, richiedendo l’intervento dei volontari di Busca, e in via Bisalta a Cuneo. In piazza Medford ad Alba un grosso ramo è caduto su una transenna, mancando per poco un furgone e una centralina elettrica poco lontani.

PALI TELECOM PIEGATI A BARGE

In via Cuneo a Barge quattro pali della Telecom sono stati piegati dal vento provocando problemi alla viabilità locale. Sul posto sono intervenuti una squadre di volontari da Barge e l’autoscala da Cuneo, registrando non poche difficoltà nel mettersi in contatti con gli uffici dell’operatore telefonico.

FUMO IN VIA ROMA A FOSSANO

Altri interventi sono stati effettuati a Ceresole d’Alba, per la messa in sicurezza di alcune tegole rese pericolanti dal forte vento che ha accompagnato il temporale abbattutosi sulla zona ieri sera, e a Fossano, dove il fumo proveniente da una bocca di lupo – forse provocato da un mozzicone gettato acceso – ha fatto temere per il rischio di un incendio al civico 154 della centrale via Roma, richiedendo l’intervento di una squadra dal locale distaccamento di volontari insieme alla prima partenza e a un’autoscala da Cuneo.

ELICOTTERO IN AZIONE PER IL RECUPERO DI UN BOVINO

E’ quanto accaduto a Briga Alta, dove l’elicottero Drago 72 partito da Torino è giunto in soccorso ai volontari di Ormea, chiamati a intervenire per recuperare una vacca che si è presumibilmente rotta una zampa cadendo in un pascolo.