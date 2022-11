L'azienda BIEMMEDUE di Cherasco protagonista al SIMEI di Milano [VIDEO]

C'è anche l'azienda BIEMMEDUE di Cherasco alla 29^ edizione del SIMEI, il Salone Internazionale Macchine per Enologia e Imbottigliamento, in corso a Milano fino al 18 novembre.

“Siamo qui per presentare diversi prodotti nuovi introdotti in gamma – spiega Marco Costamagna, amministratore delegato dell'azienda -: macchine al vapore per la pulizia delle attrezzature enologiche e idropulitrici”.

Nello stand spicca un prodotto rivoluzionario: il ghiaccia bicchieri N'ICE. “Serve per raffreddare il bicchiere prima di servire le bevande durante un party o al bar. Lo si può usare dove si vuole perchè funziona a batteria e si ricarica come un cellulare. Basta premere, si apre la valvola che raffredda e ghiaccia il bicchiere. Un po' come fare la neve”, conclude Costamagna.

Le macchine N’ICE sono progettate in Italia e realizzate in acciaio inox per un utilizzo professionale: un mix di tecnologia innovativa, design d’eccellenza e qualità certificata per un’esperienza di lavoro unica che permette di raffreddare, igienizzare e sanificare i bicchieri in pochi secondi, con costi di gestione contenuti e con un effetto scenico sorprendente.

Per maggiori informazioni https://biemmedue.com/