Tutorial: Recuperare messaggi cancellati WhatsApp iPhone senza backup

Sappiamo tutti che WhatsApp eseguirà automaticamente il backup di 7 giorni di cronologia chat, ma questa funzione richiede di attivarla manualmente. Se elimini accidentalmente la tua cronologia chat senza abilitare questa funzione, significa che perderai per sempre questi preziosi ricordi? Di seguito ti spiegherò alcuni metodi per recuperare chat WhatsApp senza backup iPhone.

Recuperare i messaggi WhatsApp cancellati da iPhone senza backup

Sappiamo tutti che WhatsApp non è un software ufficiale prodotto da Apple, quindi Apple non ha molto supporto tecnico speciale per questo software di terze parti. Pertanto, il software del servizio cloud di Apple non eseguirà automaticamente il backup della cronologia delle chat senza la tua autorizzazione. Ma possiamo ripristinare quei record di chat che sono "scomparsi" attraverso la tecnologia di società tecnologiche di terze parti.

Quindi in seguito ti presenterò come utilizzare un software di recupero dati professionale: PhoneRescue , è uno strumento professionale appositamente progettato per consentire agli utenti di recuperare WhatsApp cancellati, messaggi di testo, foto, video, file musicali, contatti, note, ecc. Da iPhone senza backup. È completamente compatibile con l'ultimo iOS 16 e con tutti i modelli di iPhone. Scopri le sue caratteristiche principali:

● Tre modalità di recupero: Da dispositivo iOS, da backup iTunes e da backup iCloud.

● Operazione semplice, solo pochi clic per il recupero.

● È possibile visualizzare in anteprima i dati che si desidera recuperare

● Può recuperare conversazioni, allegati, video, audio, foto di WhatsApp, ecc.

Ora scarica grauitamente PhoneRescue per iOS e collega il tuo iPhone al computer con un cavo USB, segui i passaggi seguenti:

Passaggio 1: seleziona la modalità di Recupera dal dispositivo iOS > fare clic sulla freccia nell'angolo in basso a destra.

Passaggio 2: vedrai tutti i tipi di dati, seleziona WhatsApp e fai clic su OK.

Passaggio 3: Dopo la scansione, tutti i dati di WhatsApp appariranno qui, seleziona le chat o gli allegati che desideri recuperare, fai clic sul computer.

Recuperare le conversazioni WhatsApp cancellate dal backup iTunes

Se hai eseguito il backup di questi dati su iTunes, congratulazioni, dopo aver perso la cronologia chat, puoi provare a ripristinarli tramite iTunes.

Apri iTunes> fai clic sull'icona dell'iPhone> seleziona WhatsApp> infine fai clic su Scarica dati su iPhone.

Nota: iTunes può solo ripristinare l'intera cronologia chat di WhatsApp, comprese quelle che non desideri; e sovrascriverà i dati precedenti, con conseguente perdita dei dati precedenti.

Puoi anche recuperare la cronologia chat di WhatsApp dal backup di iTunes con PhoneRescue per iOS. Devi solo selezionare Recupera dal backup, quindi scegliere un backup, attendere la scansione del backup e i passaggi successivi sono simili al primo metodo. A differenza del ripristino su iTunes, con PhoneRescue puoi vedere i messaggi WhatsApp eliminati e può ripristinarli in modo selettivo senza sovrascrivere i dati esistenti.

Recuperare i messaggi WhatsApp cancellati Dal backup iCloud

Se hai abilitato il backup di WhatsApp tramite iCloud sul tuo iPhone, ecco come ripristinarlo.

1. Disinstalla WhatsApp.

2. Reinstalla WhatsApp dall'App Store.

3. Accedi con lo stesso numero e quando WhatsApp propone di ripristinare i dati, tocca "Ripristina".

Anche l'utilizzo di PhoneRescue per ripristinare WhatsApp dal backup di iCloud è un'ottima opzione.

Conclusione

Ora sai come ripristinare quei messaggi WhatsApp importanti persi e i loro allegati senza backup. Sia che tu abbia perso accidentalmente messaggi dopo l'aggiornamento di iOS o cancellato accidentalmente la cronologia chat, ti abbiamo fornito il modo migliore per recuperare conversazioni iPhone WhatsApp cancellate accidentalmente. PhoneRescue per iOS è un software così eccellente che può aiutarti a recuperare quei preziosi ricordi, indipendentemente dal fatto che tu abbia un backup o meno.