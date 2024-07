Bagnasco, camion pieno di bottiglie d’acqua perde il carico sulla Statale 28

Incidente lungo la Statale 28, nella mattinata di oggi (giovedì 18 luglio).



Coinvolto un camion pieno di bottiglie di vetro della “San Bernardo” che – per ragioni ancora da determinare – durante il transito poco dopo il cavalcavia della cava di Bagnasco, mentre viaggiava in direzione di Ceva, ha perso parte del carico. Numerose le casse d’acqua finite sulla sede stradale, con le bottiglie frantumate a terra.



In zona si sono formate lunghe code, con attese per gli automobilisti in transito di quasi mezz’ora. Sul posto i tecnici dell'ANAS.