Individuato e salvato nella notte in alta Valle Stura un gruppo di immigrati che tentava di raggiungere la Francia a piedi

Erano circa le 4 di stamattina, martedì 13 dicembre, quando le forze dell’ordine sono state avvertite della presenza di alcune persone che stavano tentando di raggiungere la Francia a piedi in alta Valle Stura.

Si tratta di sei o sette immigrati che, probabilmente trasportati da alcuni “passeur”, una volta raggiunto l’abitato di Bersezio, poco dopo, in direzione Argentera, sono stati fatti scendere dai mezzi nei quali erano nascosti ed abbandonati.

La loro intenzione era evidentemente quella di compiere l'ultima parte del tragitto che li separava dal confine di Stato a piedi.

Nella zona in quel momento era in atto una nevicata e la temperatura era di parecchi gradi sotto lo zero.

Individuati e raggiunti dalle forze dell’ordine, intervenute con il personale del 118 e dei vigili del fuoco, gli immigrati sono stati rifocillati e, grazie alla collaborazione delle autorità del paese, trasportati nel centro abitato di Bersezio.

Al momento non si conoscono ulteriori aggiornamenti, ma le condizioni sanitarie delle persone ritrovate non dovrebbero comunque destare preoccupazioni.