Il Black Friday fa sempre più rima con e-commerce, soprattutto in Italia

Il Black Friday è ormai divenuto una realtà anche in Italia e in buona parte d’Europa, e tutto lascia immaginare che andrà a consolidarsi come un appuntamento immancabile per gli italiani che desiderano risparmiare.

Il Black Friday, dunque, fa sempre più rima con e-commerce, e su questo gli italiani sembrano essere particolarmente d’accordo, anche per ragioni economiche.

Nel report proposto da Censis, infatti, è emerso anche che nell’ottica del risparmio, l’80% dei consumatori indica l’e-commerce come soluzione preferibile, a prescindere dal fatto che l’acquisto avvenga o meno in concomitanza del Black Friday.

Le opportunità del web, in effetti, sono tantissime: ricercando le migliori offerte di computer e tablet in e-commerce di tecnologia come ByTecno, ad esempio, si possono trovare forti sconti in qualsiasi periodo dell’anno.

Cos’è il Black Friday e come nasce

Nato negli Stati Uniti, il Black Friday è il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento ed è una giornata in cui i negozi proponevano, e propongono tutt’oggi, degli sconti particolarmente vantaggiosi.

Il nome di tale ricorrenza nasce dal modo con cui era definita dai vigili urbani e dagli agenti di polizia statunitensi, i quali la chiamavano “venerdì nero”, appunto, per indicare le congestioni stradali, e non di rado anche dei veri e propri problemi di ordine pubblico, che erano chiamati a dover gestire.

Oggi il Black Friday tende ad occupare un’intera settimana, piuttosto che un unico giorno, e soprattutto “viaggia” sempre più spesso online, dal momento che l’e-commerce è una realtà consolidata praticamente ovunque.

Black Friday ed e-commerce: lo studio di Insights Klarna

Insights Klarna, ovvero l’osservatorio statistico di questa nota società svedese, ha pubblicato un report molto interessante sulle abitudini dei consumatori per quel che concerne il Black Friday, da cui emerge in modo piuttosto chiaro il fatto che il commercio elettronico ricopra un ruolo da protagonista anche per quanto riguarda quest’appuntamento con il risparmio.

Lo studio in questione è da considerarsi assolutamente rappresentativo, essendo stato condotto su un campione di 17.390 consumatori di 17 nazioni diverse (almeno 1.000 consumatori per nazione), e mette in luce degli aspetti molto interessanti anche per quanto riguarda i consumatori italiani.

Anzitutto, Insights Klarna ha riscontrato come il 58% degli intervistati abbia dichiarato di acquistare, in questo Black Friday, più di quanto fatto nell’edizione dell’anno precedente, percentuale che in Italia cresce, toccando quota 66%.

Globalmente, il 49% degli intervistati ha dichiarato di fare acquisti per il Black Friday prevalentemente online, mentre solo il 28% ha affermato di acquistare più nei negozi fisici durante questo speciale periodo promozionale.

Anche da questo punto di vista, gli italiani dimostrano di essere particolarmente propensi all’acquisto digitale: il 58% degli intervistati, infatti, ha affermato di acquistare prevalentemente online per il Black Friday, a fronte del 20% che ha affermato di farlo soprattutto presso punti vendita fisici.

Perché l’e-commerce viene preferito ai negozi fisici

Ma quali sono le ragioni per cui il commercio elettronico viene preferito a quello tradizionale? I motivi citati dagli intervistati sono diversi, ma quelli più rilevanti sono senz’altro quelli che andremo ora a rivelare.

Anzitutto, si ritiene che il commercio elettronico consenta di risparmiare tempo, ben il 78% degli intervistati ha affermato di trovare preferibile il commercio online nell’ottica di tale obiettivo, il 76% ritiene che l’e-commerce sia preferibile per comparare più facilmente i prezzi, mentre il 74% preferisce l’e-commerce per la possibilità di godere di più vaste opportunità di scelta.

I consumatori italiani sono del medesimo parere, seppur con percentuali leggermente differenti che confermano una particolare attenzione al commercio elettronico: l’81% degli intervistati dichiara infatti di preferire l’e-commerce nell’ottica del risparmio di tempo, mentre la percentuale relativa alla più facile comparazione dei prezzi e al più ampio assortimento di prodotti ammonta in entrambi i casi al 78%.