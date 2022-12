Addio ad Antonella Levi, direttore artistico e anima di Radio Alba

Lo staff di Radio Alba comunica la dolorosa notizia della scomparsa di Antonella Levi, Direttore Artistico e Anima dell'emittente fondata dal fratello Alberto nel 1976.

Donna dai modi raffinati, dalla grande cultura, mai ostentata, la nostra "Queen" continuerà ad accompagnare l'attività della nostra emittente con l'esempio e con il suo invito all'unione e alla collaborazione. Per questi motivi tutto lo staff di Radio Alba, sicuro di interpretare il suo volere, continuerà, ogni giorno, a portare nelle case degli ascoltatori, un sorriso, un sollievo, una voce amica, come è stato per Antonella fino a poche ore fa. Siamo sicuri continuerà ad ascoltarci e guidarci ogni giorno.

Classe 1961 Antonella Levi si è laureata in interpretariato a Trieste per poi tornare ad Alba e diventare professoressa, senza mai abbandonare il grande amore di famiglia, quella radio Alba, fondata nel 1976 dal fratello Alberto, una delle prime radio libere d'Italia. Antonella è stata anche la voce dei notiziari dell'emittente albese fino al 1998, prima di tornare, dal 2016 a ricoprire a tempo pieno il ruolo di direttore artistico di Radio Alba, svolto con passione fino agli ultimi minuti della propria breve, ma intensa, vita. La camera ardente sarà allestita lunedì e martedì mattina presso l'impresa funebre Boffano, in corso Cortemilia ad Alba. I funerali saranno celebrati in forma laica, con un momento dedicato al suo ricordo martedì, alle 15, nella sala del commiato del cimitero albese.