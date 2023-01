Effetto laminazione ciglia: quanto dura e come si ottiene

Chi non ha sognato di svegliarsi la mattina e avere già le ciglia perfettamente in ordine? Chi non desidera potersi alzare dal letto senza dover passare troppo tempo a truccarsi, applicare ciglia finte per enfatizzare lo sguardo? Se vi dicessimo che esiste un trattamento incredibile che possa aiutarvi a svegliarvi già con ciglia da cerbiatto? Si tratta della laminazione ciglia. L’effetto della laminazione ciglia è incredibile: lo sguardo è intenso, proprio come con il mascara, le ciglia vengono incurvate, intensificate ma nulla viene applicato, non vengono infatti utilizzate extension. Con il kit per la laminazione delle ciglia potrete ottenere uno sguardo intenso e valorizzato. Ma come funziona il trattamento? Quanto dura? E cosa c’è da sapere? Vi sveliamo tutto in questo articolo.

Laminazione ciglia: cos’è?

La laminazione ciglia è un trattamento speciale beauty studiato per enfatizzare lo sguardo; va a lavorare direttamente sulle ciglia rendendole più lunghe, curve e piene. Insomma, è un trattamento che si basa su quello che è già l’effetto naturale donando un effetto intenso ma comunque non artefatto. L’effetto principale della laminazione ciglia è quello lifting ma grazie all’utilizzo di prodotti di qualità si può anche ottenere un nutrimento intenso che va a rafforzare le ciglia e aiutarle a crescere più forti e lunghe.

La laminazione ciglia è un trattamento pensato per tutti, donne e uomini: possono farlo le persone con capigliatura chiara, quelle con poche ciglia ma anche chi ha già ciglia naturalmente lunghe e desidera un effetto incurvante naturale. Volume, lunghezza e spessore sono gli elementi su cui lavora la laminazione.

Laminazione ciglia: i passaggi

Sono quattro gli step fondamentali e due gli elementi importanti del trattamento di laminazione ciglia: l’utilizzo di un bigodino e di un trattamento a base di cheratina. Il bigodino, disponibile in varie misure, permette di incurvare le ciglia ottenendo l’effetto volumizzante desiderato senza dover più scegliere lo scovolino del mascara giusto. La cheratina invece, oltre ad incurvare, va a fortificare e riempire aiutando anche le ciglia a crescere più forti in futuro. L’effetto della laminazione ciglia è quello di un mascara naturale.

Come si fa la laminazione ciglia? Per prima cosa c’è la preparazione; le ciglia vengono pulite in profondità con un detergente apposito, eliminando eventuali residui di trucco. Una volta incollate le ciglia al bigodino con l’apposita colla, si passa poi all’utilizzo della permanente, un trattamento incurvante che con l’utilizzo di un bigodino fa in modo che le ciglia si incurvino alla perfezione dopo una breve posa. Ultimata la posa, si crea un fissaggio con una lozione apposita così da poter garantire l’effetto a lungo. Talvolta in abbinamento viene utilizzata anche una tinta così da enfatizzare ancora di più la laminazione ciglia.

Quanto dura la laminazione ciglia

Per fare il trattamento di laminazione ciglia occorrono dai 45 minuti all’ora circa e il trattamento dura dalle 4 alle 8 settimane a seconda della persona. Solitamente si parla di una media dalle 4 alle 6 settimane ma molto dipende anche da come viene fatta la manutenzione a casa. Gli esperti suggeriscono di non bagnare le ciglia e non truccarle per almeno 24 ore, lasciando che il trattamento possa agire; inoltre viene solitamente suggerito un trattamento di circa 4 sedute consecutive per fare in modo che l’effetto possa durare più a lungo.

Perché scegliere la laminazione ciglia?