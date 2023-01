“Lascia un segno nella tua vita o in quella di qualcun altro”: il Servizio Civile Universale presso la Cooperativa Alice di Alba

Il Servizio Civile in Cooperativa Alice è un’esperienza preziosa, ricca di momenti formativi, di crescita personale e professionale e forti emozioni.





E’ un modo per approcciarsi al lavoro nel sociale in punta di piedi, ponendosi prima in ascolto e osservazione e poi in una posizione sempre più attiva e incisiva.



E’ un’occasione unica per imparare una professione con supporto e tutela, avendo poi gli strumenti per capire se sia quella che desideriamo per la nostra vita.



Lo raccontano con queste parole Beatrice Bergese, Mjimer Siham e Angelica Dalmasso che, nell’anno 2022, hanno scelto “Alice” per il Servizio Civile Universale.



Anche per il 2023 è aperto il bando di selezione per i giovani tra 18 e 28 anni che intendono percorrere questa strada.



Chi è interessato ad iscriversi al “Servizio Civile Universale 2023” presso la Cooperativa Alice lo può fare entro le ore 14 di venerdì 10 febbraio.





L’offerta è rivolta, appunto, ai giovani con un’età tra i 18 e i 28 anni compiuti. Il Servizio Civile ha durata di dodici mesi ed è previsto un rimborso mensile di 444,30 euro. In collaborazione con il Cnca, la cooperativa mette a disposizione 18 posti per volontarie e volontari così ripartiti: 4 posti nell’area Infanzia, 4 posti nell’area Dipendenze, 2 nell’area Prossimità-Riduzione del Danno, 1 nell’area Inclusione (agricoltura sociale), 3 nell’area Migrazioni, 4 nell’area Disabilità.





Dei 18 posti disponibili presso Coop. Alice, tre sono riservati a giovani con difficoltà economiche (ovvero con un ISEE inferiore a 15mila euro – G.M.O. Giovani con Minori Oppoturnità).



Gli aspiranti volontari dovranno presentare domanda al link piattaforma Domanda On Line (DOL) nel quale, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura. La piattaforma è raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone.





Per informazioni e per conoscere meglio i singoli progetti della Cooperativa è possibile contattare la Cooperativa Alice al numero 0173440054, all’indirizzo email formazione@coopalice.net o sul sito web www.coopalice.net .