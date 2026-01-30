"La patente per lo smartphone": ad Alba una serata informativa sul rapporto tra adolescenti e tecnologie digitali

Un momento di approfondimento e confronto per genitori, educatori e cittadinanza sul tema dell’utilizzo consapevole delle tecnologie digitali in età adolescenziale.

Martedì 10 febbraio alle ore 20.30, presso l’Associazione Commercianti Albesi in piazza San Paolo 3 ad Alba, si terrà la serata informativa e di presentazione del libro “La patente per lo smartphone. Proposte e strumenti per il Benessere Digitale in adolescenza” (Franco Angeli editore). L’iniziativa rientra nelle attività culturali, divulgative e formative di ACAdemy – Dire il futuro, il contenitore culturale di ACA, ed è stata organizzata con il Centro Steadycam, realtà collegata al SerT dell’ASL CN2 in collaborazione con la Cooperativa libraria “La Torre”, l’Istituto Comprensivo Statale “Centro Storico”, il Centro per le famiglie - Consorzio socio assistenziale Alba-Langhe-Roero, con il patrocinio del Comune di Alba.

La serata, aperta dai saluti istituzionali, vedrà gli interventi di Michele Marangi, docente dell’Università ECampus, Giuseppe Masengo, media educator e formatore del Centro Steadycam, e Francesca Paracchini, pedagogista e docente dell’Associazione Contorno Viola, nonché una degli autori del libro. I relatori offriranno spunti di riflessione sul rapporto tra adolescenti e smartphone, affrontando il tema del benessere digitale, dell’educazione all’uso consapevole dei dispositivi e del ruolo degli adulti nel processo educativo.

"Ancora una volta l’ACA si mette a disposizione della collettività trattando una tematica forte e di grande attualità, che coinvolge i ragazzi, le loro famiglie, il corpo docente e l’intera comunità - affermano il direttore ACA Fabrizio Pace e la responsabile di ACAdemy-Dire il Futuro Elena Giachino -. Così come avvenuto nel 2023 in collaborazione con la Fondazione Carolina sulla piaga del cyberbullismo, abbiamo accolto l’invito di Steadycam per coinvolgere le scuole e ingaggiare l’opinione pubblica su uno degli argomenti più discussi e controversi, che riguardano le nuove generazioni, ma non solo, vale a dire l’uso maturo e consapevole del digitale per evitare di incorrere nei pericoli e nelle dipendenze del web e dei social".

Un incontro pensato per fornire chiavi di lettura aggiornate sul tema, con l’obiettivo di promuovere un equilibrio sano tra tecnologia, relazioni e crescita personale.