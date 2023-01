Moretta, auto si rovescia in via Cuneo. Lievi ferite per il conducente

Lievi ferite per il conducente dell’auto che nel tardo pomeriggio di oggi (martedì 24 gennaio), poco prima delle 18, è stata protagonista di un incidente autonomo verificatosi lungo via Cuneo a Moretta, a poca distanza dallo stabilimento Inalpi.

Per cause in corso di accertamento la persona alla guida della vettura ne ha perso il controllo. L’auto, forse dopo un urto col cordolo che in quel punto corre lungo la strada a protezione del marciapiede, si è capovolta su sé stessa per finire la sua corsa rovesciandosi al centro della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’Emergenza 118 e i Vigili del Fuoco provenienti dal Distaccamento Volontari di Racconigi per la messa in sicurezza del veicolo. In corso di superamento i rallentamenti registrati lungo la direttrice in conseguenza del sinistro.