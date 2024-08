Unione montana Alta Langa, la nuova giunta presenta le sfide del futuro: "Turismo, aree interne e ciclo idrico"

L'Unione Montana Alta Langa ha scelto la nuova squadra di governo che guiderà il territorio nei prossimi cinque anni.

Davide Falletto, sindaco di Serravalle Langhe, è stato confermato presidente: il vicepresidente sarà Valter Sandri (Rocchetta Belbo). Al suo fianco, nella veste di assessori, ci saranno Davide Adriano (Lequio Berria), Simone Aguzzi (Paroldo) Massimiliano Romano (Camerana). Il sindaco Franco Grosso (Bossolasco) assumerà il ruolo di capogruppo consiliare di maggioranza.

La giunta si è posta diversi obiettivi strategici per il quinquennio amministrativo, come spiega il presidente Falletto: "Al centro del programma ci sono il rafforzamento delle risorse umane e delle strutture amministrative dell'ente, con un impegno verso il potenziamento del personale e degli uffici. La conclusione del processo per il marchio collettivo territoriale 'Alta Langa' rappresenta un altro pilastro del programma, pensato per sostenere le piccole attività locali.

Un'importante priorità - prosegue - sarà lo sviluppo di un piano strategico per incrementare il turismo, con particolare attenzione alle aree che necessitano di maggiore sostegno. Inoltre, verranno studiate nuove modalità di collaborazione istituzionale tra enti per rafforzare la capacità amministrativa e si prevede il potenziamento del servizio di Polizia Locale, con la possibilità di nuove convenzioni tra l'Unione e i Comuni".

Un altro obiettivo chiave è il completamento efficace della Strategia Nazionale per le Aree Interne. In questo contesto, il supporto al progetto "Una Strada per le Langhe" sarà cruciale per migliorare la viabilità su tutto il territorio, mentre il miglioramento e il potenziamento della rete sentieristica locale mira a valorizzare ulteriormente le risorse naturali del territorio.

La giunta intende proseguire con le iniziative avviate con il Distretto del Cibo e studiare la creazione di una comunità energetica territoriale, al fine di promuovere l'uso sostenibile delle risorse energetiche locali.

"Tra le altre sfide strategiche - conclude Falletto - l'amministrazione dovrà affrontare la gestione del ciclo idrico e della raccolta dei rifiuti, pianificare i trasporti locali, ottimizzare il servizio scolastico e portare la metanizzazione nelle aree non ancora servite. Per questo, sarà fondamentale il coinvolgimento di tutti gli attori locali. Verranno organizzati incontri per stabilire e condividere le migliori strategie e azioni per affrontare queste importanti decisioni".