Savigliano, consegnato il 'Manifesto del buon cittadino': dieci regole per star bene in città

Un decalogo con delle piccole e semplici regole «per star bene in città». È il “Manifesto del buon cittadino”, che i ragazzi di alcune scuole saviglianesi hanno consegnato in Municipio alla Giunta saviglianese.



L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto “A lezione di cittadinanza” della cooperativa Orso, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano e che vede come partner il Comune di Savigliano ed Oasi Giovani.



Il documento è stato preparato dai ragazzi e dalle ragazze della 3ªB dell'I.C. Papa Giovanni XXIII (plesso Marconi) e della 1ªD dell'I.C. Santorre di Santarosa (plesso Schiaparelli), che con le educatrici della cooperativa Orso hanno riflettuto sui valori del rispetto del prossimo, della cura dell'ambiente e dell'apertura verso altre culture.



«Lasciamo puliti i luoghi pubblici», «siamo gentili e diamo una mano a chi è in difficoltà», «trattiamo con rispetto gli animali», «facciamo la raccolta differenziata», «non pedaliamo sotto i portici»: queste sono solo alcune delle regole messe in luce dai giovani studenti.



«Il documento è stato preparato dai ragazzi in piccoli gruppi – spiegano Mariella Carta e Simona Martini della Orso – . Insieme hanno discusso ed affrontato i temi fondamentali per essere dei cittadini responsabili. Il progetto “A lezione di cittadinanza” è partito nella scorsa estate ed ha promosso azioni come, ad esempio, la riflessione sull'importanza dell'andare a votare».



«Riceviamo con piacere questo Manifesto – ha detto il sindaco Antonello Portera con gli Assessori della Giunta – . Tratta temi che talvolta sembrano essere dimenticati da alcuni, ma che sono alla base del vivere civile e indispensabili per essere dei buoni adulti del domani».



Ora il documento verrà distribuito a tutte le scuole elementari e medie di Savigliano e di Levaldigi.