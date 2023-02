Bra, ai Licei si confermano stabili le iscrizioni per il prossimo anno scolastico

Si sono concluse da poco le iscrizioni per le classi prime alle scuole superiori nel prossimo anno scolastico. Per quanto riguarda i Licei di Bra, i numeri si confermano stabili: 200 nuovi alunni a fronte dei 195 del 2022. Ci saranno dunque due classi al Linguistico, allo Scientifico tradizionale e allo Scientifico scienze applicate; tre invece alle Scienze Umane e una al Classico. La dirigente Francesca Scarfì: "Richiederemo dunque 10 classi, una in più dell’anno precedente".

Da settembre, lo ricordiamo, ai Licei entrerà in vigore la settimana corta, per cui non ci saranno più lezioni al sabato, con una riorganizzazione dell’orario settimanale. "Grazie ai fondi del Pnrr, aumenteranno inoltre le aule digitalizzate", anticipa la dirigente, che poi sottolinea: "Siamo inoltre una delle scuole convenzionate per offrire ai nostri studenti il doppio diploma Stati Uniti-Italia. Chi è interessato può svolgere qualche attività specifica per ottenere un titolo valido anche in alcuni istituti statunitensi, che riconoscono i crediti che noi rilasciamo".