Approvata governance locale per l’attuazione del PNRR. Robaldo: "Finora oltre 6 milioni per il nostro Comune”

L’obbligo morale e politico di non farsi cogliere impreparati di fronte alle straordinarie opportunità di sviluppo offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (che ha già destinato importanti risorse alla Città di Mondovì), intervenendo sull’assetto organizzativo interno all’Ente in modo da garantire un compimento efficiente degli obiettivi programmatici, tecnici e finanziari.

Questa, in breve, la volontà perseguita dalla Giunta comunale di Mondovì che nei giorni scorsi ha deliberato la nuova governance locale che sarà chiamata ad attuare, coordinare e gestire le varie misure del PNRR. Una riorganizzazione interna, dunque, che prevederà l’istituzione temporanea di una Cabina di Regia (composta dal Sindaco, dagli Assessori con deleghe tecniche e, di volta in volta, dall’Assessore competente sulle specifiche materie oggetto degli incontri, dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale) con compiti di indirizzo e coordinamento e di un’Unità di Progetto “PNRR” formata dai dirigenti dei vari dipartimenti, dal RUP e dal responsabile per la Transizione Digitale, con ruolo tecnico-operativo.

Una nuova impostazione metodologica, insomma, atta a standardizzare il processo attuativo, all’interno della quale il Segretario Generale coordinerà altresì le attività di internal audit e il dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici assumerà il ruolo di referente del PNRR per la Città di Mondovì. «Un intervento necessario per il quale ringraziamo fin da ora gli uffici competenti – il commento dell’Amministrazione – che consentirà un’azione operativa più snella, garantendo al territorio una gestione immediata ed efficace delle risorse già stanziate».

Un intervento con riflessi immediati anche dal punto di vista della trasparenza: sul sito istituzionale del Comune verrà, infatti, pubblicato (con aggiornamenti costanti) lo sviluppo dei progetti finanziati dal PNRR.