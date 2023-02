Cosa fare alle Les 3 Vallés

I Mondiali di sci alpino 2023 si terranno a Les 3 Vallées, la sede del più grande comprensorio sciistico del mondo, dal 6 al 19 febbraio.

Questa prestigiosa manifestazione riunirà i migliori atleti di tutto il mondo per competere su piste emozionanti come l'Eclipse a Courchevel e il Roc de Fer a Méribel.

Les 3 Vallées è un comprensorio sciistico di fama mondiale con una rete di impianti di risalita ad alta velocità che collega 600 km di piste innevate senza soluzione di continuità.

Questo comprensorio include località sciistiche di prim'ordine come Courchevel, Meribel e Val Thorens.

Sciare su queste montagne uniche che si ergono a oltre 3000 metri, navigare attraverso le tranquille piste degli alberi o rilassarsi su pendii morbidi e aperti, porta a un'esperienza unica di sci.

Con 337 piste diverse, comprese 53 verdi, 136 blu, 113 rosse e 35 nere, oltre 166 impianti di risalita e più di 2.100 cannoni da neve, c'è molto da esplorare in questo comprensorio di 35.000 ettari di natura.

La pista più lunga misura 12 km e la massima altitudine raggiungibile è di 3420 m.

Qui puoi trovare 5 parchi per freestyle adatti al divertimento per gli appassionati di sci acrobatico.

Les 3 Vallées comprendono 7 località sciistiche di rilievo tra cui Courchevel, La Tania, Meribel, Val Thorens, St. Martin de Belleville e Orelle.

Queste località sono conosciute rispettivamente per essere la più a nord, al centro e la più a sud, ma possono essere sciate con un solo skipass senza la necessità di camminare o prendere un autobus.

Sciare a Courchevel

Courchevel è una delle località sciistiche più prestigiose al mondo, con condizioni sciistiche eccezionali.

Il comprensorio è suddiviso in 3 valli esposte a nord che ospitano 5 paesi, tutti accessibili tramite una moderna rete di impianti di risalita. La sua altitudine varia da 1300 metri fino a oltre 2700 metri in vetta.

Le piste da sci esposte a nord offrono neve sicura e piste ben curate. I principianti possono godere dei dolci pendii della scuola materna, abbastanza lunghi per fare le prime curve e sperimentare la libertà della montagna.

Gli sciatori intermedi possono esplorare l'intera area su una rete di piste blu e rosse, navigando fino alla cima di Saulire per una vista spettacolare, sciando sui dolci pendii di Courchevel 1650 e attraversando gli alberi di La Tania.

Per gli sciatori più esperti, Courchevel offre una vera sfida con il Grand Couloir, una famigerata pista nera non curata che figura nella lista dei desideri dello sci in tutto il mondo.

Da Courchevel, è facile accedere alle altre località sciistiche delle Les 3 Vallées tramite numerose seggiovie e cabinovie che conducono direttamente a Meribel.

Sciare a Meribel

Meribel è situata al centro delle Les 3 Vallées e viene considerata il cuore dell'enorme area sciistica. Con pendii soleggiati a sud, una vivace città e connessioni a Brides-Les-Bains, attira sciatori da tutto il mondo.

Perché sciare qui è così emozionante? Avrai accesso a 150 km di piste con altitudini fino a quasi 3.000 metri e potrai sciare senza dover togliere gli sci in Courchevel, Val Thorens, Les Menuires e St. Martin. È il punto di partenza ideale per l'intero comprensorio sciistico di 600 km.

Gli sciatori principianti adorano Meribel per le sue piste di Altiport esposte al sole, dove possono salire in altezza sulle colline e tra gli alberi fin dalle prime sciate.

Gli intermedi si esplorano le larghe piste blu e rosse, fino alla cima di Saulire e sciando senza sosta fino al paese di Meribel o toccando il punto più alto di Meribel a Mont Vallon prima di scegliere una pista rossa per scendere.

Gli sciatori esperti mettono alla prova le loro abilità sciando nella zona, con l'accesso ai salti e l'opportunità di avventurarsi ulteriormente ad alta quota in Val Thorens.

Val Thorens

Val Thorens è uno dei luoghi sciistici dove è possibile sciare più a lungo, con una stagione che va da novembre a maggio.

Con altitudini che superano i 3200 metri e sei ghiacciai circostanti, nonché località come Les Menuires e St. Martin, è un vero e proprio paradiso per gli sciatori.

Non importa il tuo stile di sci, Val Thorens ha qualcosa per tutti. Le piste facili ti permettono di trovare il tuo equilibrio come un principiante in alta montagna.

Puoi saltare subito sulla vivace Val Thorens o esplorare piste più appartate nella parte inferiore di St. Martin.

Anche gli sciatori intermedi hanno una vasta scelta di sci con piste blu e rosse che danno accesso a gran parte del comprensorio sciistico. Puoi salire in cima a Cime de Caron e affrontare la lunga discesa di 12 km per tornare in città.