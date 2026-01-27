Al Comizio Agrario: la zootecnia Monregalese tra economia e cultura

Mercoledì 28 gennaio, presso il Comizio Agrario di Mondovì in Piazza Ellero 45 alle ore 17:30, si terrà il primo incontro del Progetto Bottega Contadina, iniziativa nata per valorizzare le produzioni agricole locali e rafforzare il legame tra produttori, territorio e cittadini. L’evento è gratuito e aperto al pubblico.

Il progetto prende avvio da uno studio approfondito del territorio del Monregalese e individua in Mondovì un punto strategico di riferimento per posizione geografica, tradizione agricola e artigianale e presenza costante di flussi turistici. La Bottega Contadina intende rispondere alla mancanza di un luogo permanente dedicato alla valorizzazione delle produzioni locali, attraverso una rete di produttori e un programma di incontri divulgativi.

Come spiega Delia Revelli, Presidente della Bottega Contadina, «l’idea del progetto Bottega Contadina nasce dalla volontà di tutti noi produttori di diffondere la cultura contadina, le tradizioni e le produzioni del nostro territorio. Da anni ormai portiamo avanti una collaborazione con il Comizio Agrario che ora, grazie a un contributo della Regione Piemonte legato allo Sviluppo Rurale, riusciamo a consolidare e a sviluppare in modo più strutturato. Questo progetto ci vedrà impegnati per tutto il 2026 con una serie di eventi rivolti ai consumatori per renderli maggiormente consapevoli nel loro modo di fare la spesa e nel loro modo di alimentarsi».

L’incontro di mercoledì è dedicato agli allevamenti del territorio e vede la partecipazione di tre aziende agricole del Monregalese: Cascina Biasin, Azienda Agricola Menardo Livio e Azienda Agricola Parlapà.

I produttori si raccontano: condivideranno storie di famiglie e aziende, il lavoro quotidiano e il legame con il territorio. Interverrà inoltre il professore Bartolomeo Bovetti, vicepresidente del Comizio Agrario di Mondovì, con un contributo dedicato alla storia e all’evoluzione della zootecnia monregalese, dalla cultura all’economia.

È previsto anche l’intervento della nutrizionista Michela Bonino, che approfondirà il tema del consumo della carne nella dieta mediterranea, recentemente riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO.

L’appuntamento si concluderà con una golosa degustazione dei prodotti delle aziende agricole protagoniste della serata.

Il Progetto Bottega Contadina è concepito come un percorso di incontri tematici che si svolgeranno nei prossimi mesi presso il Comizio Agrario di Mondovì, con l’obiettivo di promuovere la filiera corta, sostenere le piccole aziende agricole e valorizzare il territorio sotto il profilo economico, sociale e culturale.

La Bottega è aperta dal mercoledì al sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30.

Per informazioni: Punto vendita Bottega Contadina – Via S. Arnolfo n. 4, 12084 Mondovì

Tel. +39 353 4347426

Email: mercatocontadino.mondovi@gmail.com

Progetto finanziato con lo Sviluppo Rurale Piemonte 2023–2027 – Intervento SRG07.1 | regione.piemonte.it/svilupporurale