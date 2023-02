Miglior Cuscino Memory Foam: la guida definitiva

Sono tante le persone che oggi desiderano acquistare un cuscino in memory foam. Ci sono delle cose che bisogna sapere prima di concludere l'acquisto. In questa guida ti spiegheremo come è fatto un cuscino in memory foam e offriremo anche una recensione dei migliori modelli in commercio.

Cos'è il Memory Foam

Molti esperti ritengono il memory foam la schiuma "dell'era spaziale". Tecnicamente è una definizione corretta perché si dice che il memory foam sia stato sviluppato per la prima volta dalla NASA per aiutare gli astronauti a combattere le pressioni gravitazionali durante la partenza e il rientro. La NASA stava cercando una schiuma in grado di accogliere una distribuzione uniforme della pressione, che fosse in grado di conformarsi e modellarsi alla forma del corpo e adattarsi a qualsiasi movimento del corpo.

Dagli albori dei viaggi spaziali con equipaggio, il memory foam, o schiuma viscoelastica come viene tecnicamente definita, è stata reinventata e adesso è utilizzata in tutto, dai cuscini ai materassi ai coprimaterassi. Ora sono disponibili letteralmente centinaia di diverse densità di memory foam e centinaia di diverse opzioni di rigidità in base alle esigenze dell'utilizzatore.

A seconda dell'applicazione e delle esigenze personali di comfort e supporto, è disponibile una densità di memory foam adeguata alle esigenze di ognuno. È solo una questione di qualità e dovrai avere completa fiducia nel tuo fornitore se vuoi acquistare un materasso in memory foam, un coprimaterasso in memory foam o un cuscino in memory foam che ti forniranno un comfort costante e una maggiore longevità del prodotto, così come potrai acquistarlo al miglior rapporto qualità-prezzo.

I fatti sono che la maggior parte dei prodotti comfort in memory foam sono troppo cari e dovrai stare attento a pagare troppo se appartiene ad un brand di alto livello. È davvero così semplice. Ovviamente dovrai anche stare attento a pagare troppo poco, e questo spesso vale per alcuni memory foam provenienti dalla Cina. Dietro un affare spesso si cela una grossa fregatura, ecco perchè dovrai cercare di non farti fregare.

Altri particolari sul Memory Foam

Appartiene alla stessa famiglia del poliuretano espanso sintetico (schiuma tradizionale che trovi nei materassi e nelle sedute e che esiste da una generazione), ma aggiunge alcune sostanze chimiche che aggiungono peso e densità e che a loro volta creano una struttura molecolare diversa per quello della schiuma tradizionale.

È una formula complessa che si concretizza in una schiuma sensibile alla temperatura che è più viscosa della schiuma tradizionale e che ha una "sensazione" completamente diversa. Se il materasso in memory foam o il coprimaterasso o il cuscino si trovano in una camera da letto fredda, si rassoderanno. Ma una volta che il calore del tuo corpo è in contatto con la sua superficie, è solo questione di un minuto prima che il visco reagisca e accetti i punti di pressione del tuo corpo e ti posizioni in uno stato favorevole alla gravità.

Questa è la qualità del memory foam viscoelastico... reagisce positivamente al calore del tuo corpo, si ammorbidisce e si modella, mentre la schiuma tradizionale o convenzionale torna rapidamente alla sua forma originale. Dopo essere stata compresso, il memory foam visco elastico impiegherà molti secondi per tornare alla sua forma originale e questa è la proprietà che molti desiderano. Il memory foam tende a modellarsi e formarsi attorno ai punti di pressione del tuo corpo e non ha le stesse proprietà di rimbalzo della schiuma tradizionale. In altre parole ci si annida dentro, piuttosto che riposarci sopra.

Ovviamente dovresti essere consapevole che sul mercato esistono anche schiume tradizionali di alta qualità a basso costo che sono meravigliosamente morbide e di supporto e offrono anni e anni di comfort e supporto continui. Non è un caso che i cuscini in memory foam siano molto ricercati in questi anni. Coloro che li hanno utilizzato hanno ottenuto una ottima esperienza di sonno. Ecco perchè rappresentano un acquisto sicuro e garantito.

Il cuscino in memory foam è realizzato con materiali che offrono la densità e la viscosità giuste per il meritato sonno. Gli esperti la chiamano col termine tecnico di schiuma poliuretanica a bassa resilienza. Questi tipi di cuscini formano bolle che creano efficacemente una matrice attraverso la quale l'aria può muoversi liberamente e il tuo collo ne trae un grande vantaggio.

Il punto di forza di un cuscino in memory foam mantiene i contorni della testa e del collo, distribuendo così il peso in equilibrio, riducendo al minimo la pressione. Rimuove anche il dolore al collo e alla parte bassa della schiena. L'uso di tali cuscini durante il sonno eviterà irrequietezza, lasciando il posto a un sonno più profondo nella notte.

Che cos'è un memory foam di contorno?

In questo blog scoprirai cosa si intende quando si parla di memory foam di contorno. Famosi per le curve nei loro design, i cuscini in memory foam offrono un supporto ottimale per il collo. Questi contorni unici sui cuscini sono creati magistralmente per seguire la struttura delle vertebre cervicali della persona. A sua volta, alleviando la pressione sul collo ed eliminando il dolore.

Esistono diversi tipi di memory foam. Uno di questi è il tradizionale memory foam, che offre un sonno di qualità modellandosi con il tuo fisico. Tuttavia, questi tipi possono trattenere il calore corporeo, rendendo meno comodo dormire quando ci si trova in climi caldi.

Esiste inoltre il memory foam a cellula aperta, contrassegnato dalla distinta struttura interna. Consente un migliore movimento dell'aria all'interno del materasso in memory foam, stimolando il trasferimento di calore lontano dal corpo mentre la persona decide di schiacciare un pisolino. Hai anche il cuscino in memory foam infuso di gel che assorbe e regola il calore, regalandoti il comfort che meriti di notte.

I migliori cuscini in memory foam recensiti per te

Emma Cuscino Memory Foam 70x40 Guanciale Viscoelastico Personalizzabile in Altezza

Con un cuscino Emma in memory foam puoi finalmente dimenticare i classici dolori al collo. Non occorrerà più avere per forza cuscini alti o bassi per stare meglio. Il cuscino in questione si adatterà perfettamente il tuo collo regalandoti un'esperienza di sonno straordinaria, soprattutto se soffri abitualmente di insonnia. E' un cuscino composto da tre strati di schiuma estraibili e combinabili che potranno finalmente darti il relax che vuoi quando dormi, evitando problemi al collo e alle articolazioni.

I tre strati ti daranno la possibilità di gestire i cuscini a tuo piacimento. Il cuscino memory Emma è un dispositivo medico di Classe 1 e quindi si potrà detrarre come spesa medica in fase di dichiarazione dei redditi. E' adatto a tutti, non solo per l'alleviamento della pressione e per l'azione adattiva delle sue schiume, ma anche perchè puoi regolarlo come vuoi.La versatilità del cuscino ortopedico Emma ti consentirà di di utilizzare lo strato più rigido per un sostegno più sostenuto alla testa e alle spalle o quello più morbido per avere una maggiore sensazione di benessere.

Francegaglia® Coppia Cuscini Memory Foam con Fodera Sfoderabile

Quello che riceverai a casa, se ordinerai questi cuscini, è una coppia di cuscini in memory foam con fodera in Aloe Vera. Si tratta di cuscini realizzati con materiale molto traspirante che non si deforma nel corso del tempo. Sono dei cuscini per letto matrimoniale che ti consentiranno di poter riposare su una superficie molto morbida e indistruttibile nel tempo, oltre ad essere traspirante in modo tale da non farti sentire quel senso di soffocamento soprattutto nelle stagioni più calde.

Grazie alla presenza dell'Aloe Vera e dei suoi benefici, otterrai una sensazione di grande freschezza, mentre la sua azione preverrà la formazione di pericolosi batteri. Il tessuto Aloe Vera conserva le sue particolarità benefiche e svolgerà un ruolo di primo piano per la tua salute. Si tratta di un cuscino anallergico, anatomico, ergonomico, antiacaro e indeformabile. L'azienda Francegaglia ti supporterà anche dopo l'acquisto soprattutto se non sei soddisfatto o se hai degli interrogativi da sottoporre sull'utilizzo e sulle caratteristiche del prodotto.

Baldiflex Emporio, Coppia di Cuscini Saponetta Memory Foam

Questo cuscino in memory foam accoglierà il peso della tua testa quando dormi in maniera progressiva, assecondando tutti i movimenti senza comprimersi per poi tornare alla sua forma originaria dopo averlo utilizzato. In questo modo è in grado di ridurre al minimo i punti di pressione sulla testa e ti assicurerà una posizione corretta dal punto di vista anatomico, favorendo anche un buon flusso sanguigno.

Si tratta di un cuscino perfettamente ergonomico di altissima qualità che ha soddisfatto già centinaia di migliaia di clienti. E' un prodotto artigianale al 100% italiano. Il prodotto ti verrà spedito sottovuoto con doppio involucro che lo assicurerà e lo proteggerà da eventuali contraccolpi. Il cuscino non è troppo sottile nè troppo alto e quindi si adatta perfettamente a coloro che soffrono di cervicale. Ti arriverà a casa ben confezionato, arrotolato e sottovuoto.

VENIXSOFT Coppia cuscini per letto ortopedici in memory foam Anti Soffoco Terapeutico in linfa DI ALOE VERA

Se stai cercando il miglior cuscino in memory foam sul mercato perché desideri avere un'esperienza di sonno straordinaria, questo cuscino rappresenta una delle migliori soluzioni che il mercato propone. È un cuscino realizzato attraverso l'innovativa schiuma viscoelastica Casanova ergonomica, ecologica, antibatterica e anti allergica. È ideale anche per le persone che di notte russano.

Contiene linfa di aloe prodotta con miscele ottenute da estratti vegetali. Si tratta di un dispositivo medico che si può tranquillamente dedurre dalla dichiarazione fiscale. La schiuma viscoelastica con cui è composto questo cuscino è a ritorno lento e quindi ha la particolare caratteristica dell'indeformabilità assicurando il totale comfort e il massimo benessere. È in grado di offrire il miglior supporto alla tua testa deformandosi al fine di distribuire il peso in maniera omogenea e uniforme per poi tornare alla stessa forma originaria dopo l'uso.

E' in grado di sostenere la posizione naturale del collo e della colonna vertebrale. È un prodotto realizzato nel massimo rispetto della natura e dell'ambiente senza l'utilizzo di prodotti chimici nocivi. Il suo tessuto non è attaccabile dagli acari e viene prodotto con l'ausilio di agenti espandenti.

Textilhome - Cuscino Memory Foam - 70 cm - Tessuto ecologico in aloe vera

Questo cuscino lungo 70 cm è stasto realizzato in memory foam con tessuto in trame morbide è a bassa abrasione. Il tessuto viscoelastico ad alta ventilazione ti consente di dormire al fresco poiché evita l'accumulo di calore. Si può lavare facilmente a 40 gradi. Ha proprietà antibatteriche e ipoallergeniche soprattutto per coloro che soffrono di allergie agli acari.

Si tratta di una soluzione perfetta per chi ama viaggiare e portare con sé il cuscino in ogni luogo. Grazie alla sua pratica borsa potrai averlo sempre con te anche perché occuperà uno spazio molto ridotto. Grazie al suo tessuto straordinario, questo cuscino supporterà la tua testa in modo straordinario consentendoti di fare sonni profondi e riposanti.

Conclusione

Se la notte vuoi riposare veramente bene la prima cosa da fare è quella di acquistare un guanciale di elevata qualità, come possono essere i cuscini in memory foam. Questi cuscini sono stati realizzati con una speciale schiuma in poliuretano che memorizzano la forma della testa e del collo conferendo così un sostegno naturale sia al capo che alla colonna vertebrale, impedendo che si verifichino le dolorose contratture che possono mandare a monte il sonno notturno. I

n questo modo il cuscino in memory foam favorisce il mantenimento di una posizione corretta quando dormi, soprattutto se soffri di cervicale o di altre patologie alla schiena. Una delle qualità dei cuscini in memory foam è che si possono facilmente lavare. Sono cuscini adatti anche per coloro che soffrono di allergia agli acari poiché sono stati realizzati con materiali sintetici che non consentono l’accumulo di questi agenti patogeni.

Rispetto ai classici cuscini, quelli in memory foam sono sicuramente molto più costosi ma riescono a darti un'esperienza di sonno davvero unica soprattutto si soffre di patologie al collo. Il prezzo varia in base ad alcuni fattori quali possono essere anche la dimensione e l'altezza. In questo articolo abbiamo recensito per te alcuni dei migliori cuscini in memory per riposare meglio. Puoi cliccare sulla scheda tecnica per concludere l'acquisto e pagare direttamente online.