Dispari Teatro selezionato per il Concorso Art Bonus 2026/2027: "Con il sostegno di cittadini e imprese completeremo Officina Santachiara"

Dispari Teatro, il nuovo Centro di Produzione Teatrale nato dall’unione di Compagnia Il Melarancio, Onda Teatro e Teatro Popolare Europeo, è stato selezionato per il Concorso Art Bonus 2026/2027, lo strumento che consente a cittadini e imprese di sostenere la cultura beneficiando di un credito d’imposta pari al 65% dell’importo donato. Il lancio ufficiale della campagna Art Bonus a favore di Dispari Teatro è in programma giovedì 15 gennaio alle ore 18, presso la Sala Ferrero del Circolo degli Industriali (via Bersezio 9) a Cuneo, in occasione della presentazione della stagione teatrale 2026 di Officina Santachiara. Alla serata hanno confermato la loro presenza la sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero, l’assessora alla Cultura Cristina Clerico e il presidente di Fondazione CRC, Mauro Gola. Nel corso dell’incontro saranno fornite tutte le informazioni utili per sostenere il progetto attraverso l’Art Bonus e sarà l’occasione per conoscere più da vicino l’attività culturale promossa da Dispari Teatro, attiva non solo nel territorio cuneese, ma anche a livello nazionale.

Per maggiori informazioni ufficiostampa@dispariteatro.it

“Negli ultimi anni – afferma Gimmi Basilotta, presidente di Dispari Teatro – il sostegno alla cultura passa sempre più, in modo strutturato, dall’incontro tra contribuzione pubblica e mecenatismo privato. In questo senso l’Art Bonus rappresenta uno strumento di straordinaria importanza: grazie alla partecipazione attiva di cittadini e imprese è possibile sostenere concretamente la produzione culturale e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico dei territori. Per noi significa poter procedere, passo dopo passo, al completamento dei lavori di rifunzionalizzazione dell’ex Chiesa di Santa Chiara e, allo stesso tempo, arricchire l’offerta culturale di Officina Santachiara, garantendo un accesso alla cultura sempre più ampio, sostenibile e inclusivo”.

Per effettuare una erogazione liberale in favore di Dispari Teatro basta entrare in www.artbonus.gov.it e inserire “Dispari Teatro Cooperativa Sociale Ets” nei campi di ricerca dell’ente da sostenere. Una volta effettuata la donazione è richiesto l’invio di una e-mail all’indirizzo amministrazione@dispariteatro.it specificando se viene dato il consenso a rendere pubblico il proprio nome di donatore.

Per usufruire delle agevolazioni fiscali è necessario conservare la ricevuta con l’evidenza della causale “Art bonus – Ente Beneficiario – Oggetto dell’erogazione”. L’oggetto dell’intervento è l’Officina Santa Chiara, un hub teatrale a servizio del territorio individuato, appunto, nell’ex Chiesa di Santa Chiara, nel centro storico di Cuneo. È possibile donare tramite un bonifico con beneficiario “Dispari Teatro Cooperativa Sociale Ets” inserendo come Iban IT 89V0306909606100000007914, causale “Art Bonus – Dispari Teatro Cooperativa Sociale ETS – Codice fiscale o P. Iva del mecenate – Nome Intervento: “Officina Santachiara”.

Oggetto dell’intervento è Officina Santachiara, hub teatrale e culturale a servizio del territorio, ospitato nell’ex Chiesa di Santa Chiara nel centro storico di Cuneo. Oltre al lancio della campagna Art Bonus, la serata del 15 gennaio sarà anche l’occasione per presentare l’intero progetto di ristrutturazione del complesso e la stagione teatrale 2026, che prevede 110 appuntamenti rivolti a pubblici diversi: dagli adulti alle famiglie, fino ai più piccoli della fascia 0-6 anni.