Vuoi decuplicare il tuo investimento? Ecco le 7 migliori altcoin da comprare nel 2023

Trovare il giusto investimento in criptovalute che offra ottimi rendimenti fa gola a tutti coloro che investono in progetti del metaverso. Con i prezzi universalmente bassi a causa delle condizioni del mercato ribassista che si sono protratte dal 2022 al 2023, è più evidente il potenziale di enormi guadagni che si possono ottenere molto rapidamente con il miglioramento delle condizioni del mercato delle criptovalute.

Per chi è alla ricerca di opportunità per decuplicare il proprio investimento nel corso del 2023, ecco le 7 migliori altcoin da acquistare quest'anno:

Metacade (MCADE)

Monero (XMR)

Polygon (MATIC)

Chain Link (LINK)

Binance Coin (BNB)

Dogecoin (DOGE)

LTO Network (LTO)

1. Metacade (MCADE) - Uno dei migliori investimenti in altcoin nel 2023

Metacade ha generato molto interesse durante il suo evento di presale ed è ora ampiamente considerata la migliore altcoin da comprare nel 2023. Dopo il recente lancio a $0,008, le fasi di presale stanno terminando rapidamente, dopo aver raccolto 5 milioni di dollari nelle prime 10 settimane. Da allora, l'investimento totale è esploso fino a $7,6m e gli investitori si sono riversati a migliaia su questo nuovo ed entusiasmante progetto di GameFi.

Metacade è una piattaforma play-to-earn (P2E) basata sulla community che sta adottando un approccio innovativo e all'avanguardia nel settore, con l'obiettivo di distinguersi dalla concorrenza. Mentre la maggior parte dei media P2E si basa su un'unica esperienza di gioco, Metacade sta costruendo la più grande sala giochi P2E ricca di titoli arcade classici e moderni per garantire che ci sia qualcosa che piaccia a tutti.

Progettato per attirare i giocatori di ogni tipo, da quelli occasionali in cerca di battere gli amici in un classico duello 1v1 agli esperti di tornei, ogni possessore di token MCADE ha molteplici opportunità di guadagnare lontano dal tradizionale P2E. Sono previsti incentivi per chi pubblica contenuti social sull'hub, che si tratti di una recensione di un gioco o di una live chat. Ogni interazione dà agli utenti l'opportunità di guadagnare una ricompensa in criptovaluta.

Nel frattempo, la piattaforma intende diventare un punto di riferimento per il mondo del gaming Web3 grazie all'innovativo programma Metagrants, progettato per promuovere l'innovazione all'interno dei suoi ranghi, far evolvere la piattaforma e spingere lo sviluppo di GameFi verso nuovi traguardi. Gli sviluppatori richiedono un finanziamento per sostenere la creazione di nuovi giochi in esclusiva per Metacade. La community vota i titoli che desidera e le idee più popolari si aggiudicano la sovvenzione.

I vantaggi si concretizzeranno su tutta la linea: Metacade manterrà la fedeltà dei suoi membri mentre i giochi che desiderano diventeranno realtà e un flusso di nuovi fan di GameFi si avvicinerà alla piattaforma ad ogni uscita. Nel frattempo, gli sviluppatori e le aziende del Web3 beneficiano reciprocamente dei nuovi talenti di sviluppo emergenti da Metacade attraverso la bacheca delle offerte di lavoro dell'hub e il suo programma Work2Earn.

Queste funzionalità sono alimentate dal token nativo MCADE, che viene generato attraverso diversi percorsi per fornire alla piattaforma un'economia autosufficiente. I possessori di token MCADE contribuiscono puntando monete per partecipare a tornei online, estrazioni di premi e per sperimentare una serie di titoli pay-to-play. Nel frattempo, i finanziamenti esterni provengono da aziende esterne che rilasciano giochi, pubblicità e condivisione di offerte di lavoro sulla piattaforma.

Il continuo successo del presale di Metacade e l'attuale basso prezzo dei token nell'ultimo round rendono MCADE un'ottima prospettiva per fornire rendimenti di almeno 10 volte. Insomma, è evidente l’impegno per diventare la migliore opportunità di investimento in criptovalute del 2023.

2. Monero (XMR) - Abilitare le transazioni private in criptovaluta

Monero si è rapidamente imposto come uno dei progetti di criptovaluta più interessanti e controversi con il suo unico obiettivo: svolgere il ruolo di valuta privata. Si tratta di una rete blockchain open-source che si avvale di un team dedicato e appassionato di cripto che continua a lavorare per migliorare le capacità della piattaforma.

Le polemiche che Monero e il suo token nativo XMR stanno generando non stanno danneggiando il successo della valuta, dimostrando l'adagio secondo cui ogni pubblicità è buona pubblicità sin dal suo lancio nel 2014. Con l'anonimato assicurato a tutti gli utenti, l'IRS ha fatto di tutto per scoprire chi utilizza la piattaforma, offrendo persino una ricompensa di $625.000 a chiunque riesca a rintracciare le transazioni XMR. Questo dimostra quanto Monero si stia già dimostrando dirompente per sconvolgere lo status quo.

Il 2023 porterà con sé una serie di nuovi regolamenti che disciplinano i mercati delle criptovalute, volti a impedire il tipo di transazioni anonime fornite da Monero. Tuttavia, questo potrebbe giocare a favore della community XMR, poiché è probabile che la valuta sia in grado di ritagliarsi uno spazio nel nuovo mercato fortemente regolamentato. Se questo è il caso, un aumento di 10 volte del valore di XMR, attualmente scambiato a $178,24, sembra molto probabile, mentre è in corso la sua transizione da cripto rinnegato a cripto pioniere.

3. Polygon (MATIC) - Portare la scalabilità su Ethereum

Polygon è una soluzione leader di layer 2 per la rete Ethereum, che consente ai progetti una maggiore interoperabilità con Ethereum, fornendo al contempo velocità più elevate e costi inferiori. Ciò permette agli sviluppatori di avere una maggiore flessibilità, in quanto possono utilizzare i propri validatori di blockchain su catene compatibili con Ethereum.

Questo, insieme al ponte Ronin di Polygon da altre catene a Ethereum, fa sì che Polygon registri i dati delle transazioni su Ethereum dopo che un lotto di transazioni è stato completato su una catena laterale. Aziende importanti come Adidas e Starbucks hanno avviato delle sperimentazioni per introdurre questa funzionalità nei loro modelli di business. Nel frattempo, Sequoia Capital, una società di venture capital, ha investito 480 milioni di dollari in Polygon nel 2022.

Sebbene Ethereum abbia ridotto il divario con Polygon con il rilascio delle proprie soluzioni di layer 2 nel settembre 2022, le soluzioni scalabili di Polygon continuano a guadagnare fan nel mondo aziendale e delle imprese, e il suo token nativo MATIC è in buona posizione per ottenere ottimi guadagni nel 2023 e non solo. L'attuale prezzo di $1,01 sembra pronto a far guadagnare agli investitori un 10x.

4. Chainlink (LINK) - Abilitare l'accesso ai dati Web3

Chainlink fornisce soluzioni al problema di consentire alla tecnologia Web3 di accedere alle informazioni conservate al di fuori delle blockchain senza compromettere la sicurezza o l'affidabilità. Ad esempio, permettendo a una piattaforma come Aave di controllare il prezzo del Bitcoin (BTC), che potrebbe essere messo a rischio da un'intercettazione da parte di una terza parte malintenzionata.

Questo problema è noto come "oracle problem", che è diventato rapidamente uno dei più grandi enigmi della community Web3. La nuova soluzione di Chainlink si è dimostrata solida e ha dato vita a numerose partnership nell'intero mercato Web3.

La moneta LINK nativa della piattaforma è fondamentale per il funzionamento di questa rete decentralizzata oracle (DON). Incentiva i nodi a fornire dati accurati e aggiornati e garantisce che malintenzionati e gli hacker rischino la loro partecipazione al LINK se cercano di ingannare il sistema a loro vantaggio.

I nuovi sviluppi di Chainlink includono un progetto di interoperabilità decentralizzata chiamato CCIP, che mira ad aumentare i collegamenti tra le reti decentralizzate e ad accrescere la fetta di mercato di Chainlink nel Web3. In caso di successo, l'attuale valore LINK di $7,04 potrebbe aumentare rapidamente, diventando una delle migliori altcoin sul mercato.

5. Binance Coin (BNB) - Fornire liquidità a tutte le criptovalute

Binance è la più grande borsa di criptovalute per volume giornaliero e beneficia dell'eccezionale marketing e della leadership del fondatore Changpeng Zhao, sotto la cui direzione l'azienda continua a spingersi oltre i limiti delle capacità della piattaforma. Infatti, grazie a questo approccio innovativo, l'offerta di Binance si è notevolmente diversificata.

La Binance Smart Chain (BSC) è una caratteristica che distingue BNB dalla concorrenza: la soluzione di livello 1 sacrifica la decentralizzazione a favore di un basso costo e di un'elevata velocità delle transazioni. Questa combinazione ha contribuito a posizionare BSC come un ecosistema leader nell'intero mercato delle criptovalute.

La moneta BNB alimenta l'intero portafoglio di Binance. Oltre a fornire liquidità all’exchange, la moneta viene utilizzata anche per facilitare le transazioni su BSC. Il continuo sviluppo e la popolarità di entrambe le piattaforme continuano a spingere BNB, rendendola una delle principali criptovalute per capitalizzazione di mercato.

Grazie al fatto che continua ad alimentare una delle più grandi criptovalute del mondo, BNB è una delle migliori altcoin da comprare nel 2023.

6. Dogecoin (DOGE) - Memecoin con il sostegno di grandi nomi

Lanciata nel 2014 con una delle storie più incredibili legate a qualsiasi altra criptovaluta, Dogecoin è cresciuta fino a diventare una delle migliori altcoin da seguire e acquistare per gli investitori, raggiungendo un ATH di $0,73 nel 2021 dopo aver generato una forte spinta grazie a un tweet di Elon Musk.

Sebbene il valore di questa moneta meme si sia ridotto di circa il 90% rispetto a quei giorni di gloria, DOGE continua a mantenere la fedeltà di un gran numero di fan in tutto il mondo, e non solo grazie al supporto del nuovo capo supremo di Twitter. La reputazione di uno dei progetti di criptovaluta più inclusivi e gentili in circolazione, il desiderio della community di essere vista come un’entità che fa del bene, l'ha aiutata a scrollarsi di dosso l'etichetta di barzelletta delle criptovalute e a guadagnare una base di utenti dediti e fedeli.

Sebbene ci siano diverse sfide da superare per gli investitori, come l'elevata inflazione dei token e il rendimento relativamente basso, la natura accessibile e il prezzo conveniente, attualmente pari a $0,081, la rendono un'offerta interessante per chiunque sia alla ricerca di una delle migliori altcoin da acquistare per ottenere rendimenti pari a 10X.

7. LTO Network (LTO) - Soluzione ibrida Web3 per clienti pubblici e privati

LTO Network fornisce una serie di soluzioni aziendali a problemi reali che potrebbero trarre vantaggio dalla tecnologia Web3 con un ibrido di soluzioni per servizi pubblici e privati. Il caso di utilizzo più ampio fino ad oggi ha aiutato progetti che si occupano di dati privati sensibili ma che richiedono una responsabilità pubblica.

Questa combinazione ha visto LTO Network collaborare con le Nazioni Unite per la mappatura della proprietà dei terreni, oltre a fornire soluzioni per il settore sanitario e contribuire a garantire la conformità al GDPR dei dati relativi agli studi clinici, dimostrando l'affidabilità e la sicurezza delle proprie soluzioni.

Con sede nei Paesi Bassi, le soluzioni di conformità dei dati leader di mercato di LTO Network sono in una posizione ideale per coprire le vaste opportunità che l'Unione Europea ha di beneficiare delle sue soluzioni.

Questa accessibilità ad alcuni dei più importanti casi d'uso dei dati in Europa potrebbe far schizzare il token nativo LTO dal suo valore attuale di $0,085 per avvicinarsi a un nuovo ATH, attualmente pari a $0,91. Ciò rende convincente l'inclusione di LTO tra i migliori investimenti in criptovalute del 2023.

MCADE: la migliore altcoin con rendimenti potenzialmente 10X nel 2023

Ognuno dei progetti qui elencati ha il potenziale di fornire rendimenti 10X nel 2023. L'ampio, lungimirante ed entusiasmante piano di progetti di Metacade la rende la migliore altcoin da comprare nel 2023 per chi è alla ricerca di rendimenti da 10X.

Gli investitori che hanno già acquistato le monete di MCADE durante l'evento di presale si aspettano di vivere un paio d'anni entusiasmanti, grazie al decollo dell'entusiasmo in merito a Metacade. Nel frattempo, chi volesse salire a bordo di una delle migliori opportunità di investimento in criptovalute dell'anno dovrebbe farlo subito per evitare delusioni, visto che ogni turno di presale è destinato a terminare rapidamente.

