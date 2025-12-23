Cuneo si conferma il motore economico del Piemonte. Nei dati 2023 diffusi dall’ISTAT, la Granda guida la regione sia per PIL pro capite che per valore aggiunto pro capite, ovvero l’indice di quanta ricchezza in media viene prodotta da ogni persona in un territorio. Per quanto riguarda la nostra provincia il valore aggiunto pro capite è di 36,3 mila euro, suddivisibile in 6 settori: agricoltura, industria, costruzioni, commercio-trasporti-telecomunicazioni, servizi finanziari-immobiliari-professionali e altri servizi.

A trainare la Granda è il settore industriale, con 10,8 mila euro pro capite, seguito dai servizi finanziari, immobiliari e professionali che hanno prodotto 9,9 mila euro e il comparto inerente l’ambito commerciale, i trasporti e le telecomunicazioni, che ha prodotto 6,5 mila euro. Meno rilevanti il settore delle costruzioni (2,5 mila euro) e l’agricoltura (1,5 mila euro). La categoria degli altri servizi, nella quale rientrano molti ambiti come scuola, sanità, cultura, sport, PA e servizi alla persona, ha un valore aggiunto pro capite di 5,2 mila euro.

Nel contesto piemontese il valore aggiunto per abitante della Granda guida la classifica. La provincia di Cuneo si trova in prima posizione nella regione sabauda, davanti addirittura alla provincia di Torino, ferma a quota 35 mila euro. A seguire a ruota Novara (32,5), Alessandria (31,9), Vercelli (30,5) e Biella (30). A chiudere la classifica regionale le due province più in difficoltà: Asti (27,2) e Verbania (26).

Cuneo è ben sopra anche alla media italiana, ferma a 26,5 mila euro per abitante. Il +9,8 mila euro rispetto al valore nazionale fa sì che Cuneo si collochi tra le province italiane più produttive, anche se non ai livelli delle top nazionali come Milano, Bolzano, Modena e Bologna. La cima della classifica risulta ancora ben lontana e irraggiungibile, vista la superpotenza delle città che la compongono: ad esempio la provincia di Milano si attesta a 64 mila euro pro capite.

Riguardo, invece, il PIL per abitante, Cuneo subisce un forte aumento, superiore ai 3 punti nel confronto annuale 2022-2023, crescendo da 37,3 a 40,5 mila euro.

Per quanto riguarda il confronto regionale tra le diverse province piemontesi, il PIL pro capite 2023 mostra che Cuneo guida il Piemonte, davanti alla provincia di Torino, ferma a 39 mila, seguita da Novara (36,2), Alessandria (35,5), Vercelli (34) e Biella (33,4). Anche in questa classifica a sembrare in difficoltà sono Asti e Verbania, rispettivamente a 30,3 mila e 29 mila. Staccando di 1,5 mila euro pro capite la seconda provincia regionale, Cuneo ha un valore nettamente superiore alla media piemontese.

Il valore medio del PIL pro capite 2023 in Italia è di 36,3 mila euro. Cuneo risulta, dunque, sopra la media nazionale con un +4,2 mila euro. La Granda non compete con le grandi province come Milano (71,3), Bolzano (61,5), Bologna (50,1) e Modena (48,6), ma si colloca comunque ben sopra la media e la maggioranza delle province italiane.

A livello nazionale, invece, per quanto riguarda il PIL nel 2024 c’è stata una crescita dello 0,7%, trainato da una netta crescita del Nord-ovest (+1%), con a seguire +0,8% nel Centro, un +0,7% nel Mezzogiorno e lo 0,1% nel Nord-est.

Il Nord-ovest mantiene, dunque, il primo posto nella graduatoria del Pil pro capite, con un valore in termini nominali di 46,1 mila euro, mentre nel Mezzogiorno il risultato risulta notevolmente inferiore a 25 mila euro.

La crescita del Pil in volume più elevata si è registrata in Sicilia(+1,8%), seguita da Sardegna (+1,3%), Lazio e Lombardia (+1,2% entrambe), Valle d’Aosta e Piemonte (+1,1% per entrambe). Lo indica l'Istat nel Report sui conti economici territoriali negli anni 2022-2024.

Con riferimento alla spesa per consumi finali delle famiglie, gli incrementi in volume più significativi sono stati osservati in Valle d’Aosta (+1,5%), nella Provincia autonoma di Trento (+1,1%); seguono Lombardia, Molise, Piemonte e Liguria (+0,9%).